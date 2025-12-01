Перечень болезней кожи, с которыми мужчин не мобилизуют, указан в приказе Минобороны №402, передает 24 Канал.

Какие болезни кожи являются основанием для признания непригодным к мобилизации?

В соответствии с законодательством, часть дерматологических заболеваний может стать основанием для полной или частичной непригодности к военной службе.

Статус "непригоден к военной службе" можно получить при наличии следующих патологий:

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией;
  • различные формы пузырчатки;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно-рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

С некоторыми болезнями кожи военнообязанные признаются годными к службе только в тылу: в частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях.

Среди таких заболеваний:

  • менее тяжелые формы распространенного псориаза;
  • рецидивирующие или хронические формы ограниченной/распространенной экземы;
  • диффузный нейродермит с ограниченной лихенификацией;
  • дискоидная красная волчанка;
  • фотодерматиты;
  • вульгарный ихтиоз;
  • рецидивирующая многоформная эритема.

Временно непригодными признаются люди, у которых во время осмотра обнаружили острое заболевание или обострение, требующее лечения. После выздоровления пригодность пересматривают. Речь идет о:

  • фурункулах и фурункулезе;
  • арбункулы;
  • флегмонах;
  • абсцессы;
  • импетиго и эктиму;
  • острые экземы и дерматиты;
  • питириаз розовый;
  • острую многоформную эритему;
  • парапсориаз.

Полностью пригодными к службе считают людей, которые имеют легкие и редкие обострения экземы, псориаза, нейродермита или красного плоского лишая. Есть также большая группа кожных состояний, которые вообще не влияют на решение ВВК. Это, в частности: угри, розацеа, витилиго, алопеция, болезни ногтей, крапивница, эритемы, фотоповреждения кожи, различные кисты, чрезмерный рост волос, себорейный кератоз, мозоли, ограниченная склеродермия, локальные формы гнездового облысения, пиодермия гангренозная, васкулиты, пролежни и другие поражения, не вызывающие серьезных нарушений.

Правда ли, что в декабре могут мобилизовать человека с инвалидностью?

  • С 1 декабря для части украинцев с инвалидностью действуют новые правила относительно их статуса и обязанностей.
  • Людей с инвалидностью не могут мобилизовать, но это работает только тогда, когда оформлена официальная отсрочка. Если ее нет или состояние здоровья позволяет служить, человека могут вызвать в ТЦК. Добровольно мобилизоваться они могут в любой момент.
  • Теперь отсрочка оформляется через ЦНАП. Документы передают в ТЦК без присутствия человека, а после подтверждения информация появляется в приложении Резерв+/
  • Отсрочка может быть пожизненной или требовать периодических осмотров – в зависимости от состояния здоровья.