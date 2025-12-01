Перелік хвороб шкіри, з якими чоловіків не мобілізують, вказаний у наказі Міноборони №402, передає 24 Канал.

Які хвороби шкіри є підставою для визнання непридатним до мобілізації?

Відповідно до законодавства, частина дерматологічних захворювань може стати підставою для повної або часткової непридатності до військової служби.

Статус "непридатний до військової служби" можна отримати за наявності наступних патологій:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією;

різні форми пухирчатки;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно-рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

З деякими хворобами шкіри військовозобов'язані визнаються придатними до служби лише в тилу: у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних та медичних підрозділах.

Серед таких захворювань:

менш тяжкі форми поширеного псоріазу;

рецидивуючі або хронічні форми обмеженої/поширеної екземи;

дифузний нейродерміт з обмеженою ліхеніфікацією;

дискоїдний червоний вовчак;

фотодерматити;

вульгарний іхтіоз;

рецидивуюча багатоформна еритема.

Тимчасово непридатними визнаються люди, у яких під час огляду виявили гостре захворювання або загострення, що потребує лікування. Після одужання придатність переглядають. Йдеться про:

фурункули та фурункульоз;

арбункули;

флегмони;

абсцеси;

імпетиго та ектиму;

гострі екземи та дерматити;

пітіріаз рожевий;

гостру багатоформну еритему;

парапсоріаз.

Повністю придатними до служби вважають людей, які мають легкі та рідкісні загострення екземи, псоріазу, нейродерміту чи червоного плоского лишаю. Є також велика група шкірних станів, які взагалі не впливають на рішення ВЛК. Це, зокрема: вугрі, розацеа, вітиліго, алопеція, хвороби нігтів, кропивниця, еритеми, фотопошкодження шкіри, різні кісти, надмірний ріст волосся, себорейний кератоз, мозолі, обмежена склеродермія, локальні форми гніздового облисіння, піодермія гангренозна, васкуліти, пролежні та інші ураження, що не спричиняють серйозних порушень.

