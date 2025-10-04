Мобилизация в Украине: могут ли мужчины 50 – 60 лет выехать за границу
- Мужчины в возрасте 50 – 60 лет подлежат мобилизации.
- Граждане мобилизационного возраста могут выехать за границу при наличии соответствующих оснований.
В Украине действует военное положение. Мужчинам мобилизационного возраста запрещен выезд за границу, однако есть исключения.
Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН рассказала, могут ли мужчины 50 – 60 лет выезжать за границу, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украине появится новый реестр военнообязанных: что о нем стоит знать
Имеют ли право мужчины после 50 лет выехать из Украины?
Юрист объяснила, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат мобилизации. Это означает, что они имеют те же самые обязанности, что и другие военнообязанные.
Граждане после 50 лет должны:
- обновлять военно-учетные данные;
- сообщать ТЦК об изменении места жительства или переезде;
- носить с собой военно-учетные документы и предоставлять их по требованию правоохранителей.
В случае неявки по повестке или отказа проходить ВВК мужчины после 50 лет тоже получают штрафы.
Для мужчин этого возраста действует и запрет на выезд за границу. Впрочем, есть исключения. Они могут выехать из Украины при наличии предусмотренных законом оснований, например, если:
- имеют инвалидность;
- постоянно непригодны к службе по состоянию здоровья (их тоже могут выпустить при наличии соответствующих документов);
- являются родителями 3 или более несовершеннолетних детей;
- являются опекунами лиц с инвалидностью.
Также разрешено выезжать мужчинам, которые имеют бронирование и направляются в служебные командировки от своих критически важных предприятий – по согласованию с ГПСУ.
Волонтеры и водители гуманитарных миссий могут получить право пересечения границы, если у них есть надлежащим образом оформленные документы. Для спортсменов и культурных деятелей действует отдельный порядок выезда на международные соревнования и мероприятия – решение об этом принимает соответствующее министерство.
Как происходит мобилизация мужчин после 50 лет?
- Мужчин после 50 – 55 лет преимущественно не направляют в штурмовые бригады. Их мобилизуют в основном для службы в частях обеспечения (тыловых подразделениях).
- Согласно внутренней директиве Сухопутных войск ВСУ призыв на службу мужчин в возрасте 50 – 60 лет возможен только по отдельным мобилизационным распоряжением.
- Граждане от 60 лет и старше могут добровольно поступить на контрактную службу. Контракт заключается на срок 1 год с возможностью продления еще на год, причем предусмотрен двухмесячный испытательный срок.