В Україні діє воєнний стан. Чоловікам мобілізаційного віку заборонений виїзд за кордон, однак є винятки.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН розповіла, чи можуть чоловіки 50 – 60 років виїжджати за кордон, передає 24 Канал.

Дивіться також В Україні з'явиться новий реєстр військовозобов'язаних: що про нього варто знати

Чи мають право чоловіки після 50 років виїхати з України?

Юристка пояснила, що чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації. Це означає, що вони мають ті ж самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані.

Громадяни після 50 років повинні:

оновлювати військово-облікові дані;

повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд;

носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу правоохоронців.

У разі неявки за повісткою або відмови проходити ВЛК чоловіки після 50 років теж отримують штрафи.

Для чоловіків цього віку діє й заборона на виїзд за кордон. Втім, є винятки. Вони можуть виїхати з України за наявності передбачених законом підстав, наприклад, якщо:

мають інвалідність;

постійно непридатні до служби за станом здоров'я (їх теж можуть випустити за наявності відповідних документів);

є батьками 3 або більше неповнолітніх дітей;

є опікунами осіб з інвалідністю.

Також дозволено виїжджати чоловікам, які мають бронювання і направляються у службові відрядження від своїх критично важливих підприємств – за погодженням з ДПСУ.

Волонтери та водії гуманітарних місій можуть отримати право перетину кордону, якщо в них є належним чином оформлені документи. Для спортсменів і культурних діячів діє окремий порядок виїзду на міжнародні змагання та заходи – рішення про це приймає відповідне міністерство.

Як відбувається мобілізація чоловіків після 50 років?