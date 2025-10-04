Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки 50 – 60 років виїхати за кордон
- Чоловіки віком 50 – 60 років підлягають мобілізації.
- Громадяни мобілізаційного віку можуть виїхати за кордон за наявності відповідних підстав.
В Україні діє воєнний стан. Чоловікам мобілізаційного віку заборонений виїзд за кордон, однак є винятки.
Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН розповіла, чи можуть чоловіки 50 – 60 років виїжджати за кордон, передає 24 Канал.
Чи мають право чоловіки після 50 років виїхати з України?
Юристка пояснила, що чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації. Це означає, що вони мають ті ж самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані.
Громадяни після 50 років повинні:
- оновлювати військово-облікові дані;
- повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд;
- носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу правоохоронців.
У разі неявки за повісткою або відмови проходити ВЛК чоловіки після 50 років теж отримують штрафи.
Для чоловіків цього віку діє й заборона на виїзд за кордон. Втім, є винятки. Вони можуть виїхати з України за наявності передбачених законом підстав, наприклад, якщо:
- мають інвалідність;
- постійно непридатні до служби за станом здоров'я (їх теж можуть випустити за наявності відповідних документів);
- є батьками 3 або більше неповнолітніх дітей;
- є опікунами осіб з інвалідністю.
Також дозволено виїжджати чоловікам, які мають бронювання і направляються у службові відрядження від своїх критично важливих підприємств – за погодженням з ДПСУ.
Волонтери та водії гуманітарних місій можуть отримати право перетину кордону, якщо в них є належним чином оформлені документи. Для спортсменів і культурних діячів діє окремий порядок виїзду на міжнародні змагання та заходи – рішення про це приймає відповідне міністерство.
Як відбувається мобілізація чоловіків після 50 років?
Чоловіків після 50 – 55 років переважно не направляють у штурмові бригади. Їх мобілізують здебільшого для служби у частинах забезпечення (тилових підрозділах).
Згідно з внутрішньою директивою Сухопутних військ ЗСУ призов на службу чоловіків віком 50 – 60 років можливий лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Громадяни від 60 років можуть добровільно вступити на контрактну службу. Контракт укладається на строк 1 рік з можливістю продовження ще на рік, причому передбачено двомісячний випробувальний термін.