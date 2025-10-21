Верховная Рада 21 октября планирует продлить действие военного положения и соответственно всеобщей мобилизации на 90 дней. В ноябре ТЦК будут проверять мужчин от 25 до 60 лет, которые подпадают под призыв.

В ноябре территориальные центры комплектования продолжат проводить мероприятия для своевременного оповещения граждан мобилизационного возраста. Об этом пишет 24 Канал.

Кто может получить повестку в ноябре?

По Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными к службе и не имеют брони или отсрочки.

В ноябре внимание ТЦК будет сосредоточено на возрастной категории 25-60, однако младшие тоже могут присоединиться добровольно.

Под мобилизацию могут попасть такие группы мужчин:

военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые являются годными согласно ВЛК и не имеют отсрочки или бронирования;

мужчины в возрасте 25 – 60 лет без службы в прошлом, которые не имеют отсрочки или бронирования;

мужчины, которые были снять с воинского учета, однако через повторное ВЛК признаны годными;

лица, которые являются "ограниченно годными", если такое решение пересмотрели или отменили. Привлекут ли их в армию будет решать повторный медосмотр.

Напомним, что 21 октября Верховная Рада планирует заседание на котором продлят действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. То есть с 5 ноября 2025 года до февраля 2026 года. После принятия решения 226 депутатами, законы должен подписать президент Украины.

В Украине и в дальнейшем действуют правила, предусматривающие отсрочку от мобилизации для граждан, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью. Что получить ее, необходимо обратиться в ТЦК, подать соответствующие документы и подтвердить, что других родственников для ухода нет или они не смогут его обеспечить.

Что известно о мобилизации сейчас?