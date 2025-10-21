Верховна Рада 21 жовтня планує продовжити дію воєнного стану та відповідно загальної мобілізації на 90 днів. У листопаді ТЦК перевірятимуть чоловіків від 25 до 60 років, які підпадають під призов.

У листопаді територіальні центри комплектування продовжать проводити заходи для своєчасного оповіщення громадян мобілізаційного віку. Про це пише 24 Канал.

Хто може отримати повістку в листопаді?

За Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, які визнані придатними до служби та не мають броні чи відстрочки.

У листопаді увага ТЦК буде зосереджена на віковій категорії 25-60, однак молодші теж можуть приєднатись добровільно.

Під мобілізацію можуть потрапити такі групи чоловіків:

військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років із досвідом служби або військовою освітою, які є придатними згідно з ВЛК та не мають відстрочки чи бронювання;

чоловіки віком 25 – 60 без служби в минулому, які не мають відстрочки чи бронювання;

чоловіки, які були зняти з військового обліку, однак через повторне ВЛК визнані придатними;

особи, які є "обмежено придатними", якщо таке рішення переглянули чи скасували. Чи залучать їх до війська вирішуватиме повторний медогляд.

Нагадаємо, що 21 жовтня Верховна Рада планує засідання на якому продовжать дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Тобто з 5 листопада 2025 року до лютого 2026 року. Після ухвалення рішення 226 депутатами, закони має підписати президент України.

В Україні й надалі діють правила, що передбачають відстрочку від мобілізації для громадян, які доглядають за родичами з інвалідністю. Що отримати її, необхідно звернутись до ТЦК, подати відповідні документи та підтвердити, що інших родичів для догляду немає або ж вони не зможуть його забезпечити.

Що відомо про мобілізацію наразі?