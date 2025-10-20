Про це пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт про затвердження Указу президента.

До якого місяця можуть продовжити воєнний стан?

Якщо Верховна Рада затвердить Указ Володимира Зеленського та своїм голосуванням продовжить воєнний стан, то це рішення набере чинності від 5 листопада. Саме в цей день завершується 16 продовження воєнного стану.

Парламент може продовжити його ще на 90 днів, тобто до лютого 2026 року. У цей період діятиме й загальна мобілізація.

Спочатку законопроєкт має розглянути комітет з питань оборони. Після цього у вівторок, 21 жовтня, документи винесуть на голосування парламенту.

Що відомо про пропозицію Володимира Зеленського щодо воєнного стану?