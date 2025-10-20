Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект об утверждении Указа президента.
До какого месяца могут продлить военное положение?
Если Верховная Рада утвердит Указ Владимира Зеленского и своим голосованием продолжит военное положение, то это решение вступит в силу с 5 ноября. Именно в этот день завершается 16 продления военного положения.
Парламент может продлить его еще на 90 дней, то есть до февраля 2026 года. В этот период будет действовать и всеобщая мобилизация.
Сначала законопроект должен рассмотреть комитет по вопросам обороны. После этого во вторник, 21 октября, документы вынесут на голосование парламента.
Что известно о предложении Владимира Зеленского относительно военного положения?
20 октября на сайте Верховной Рады появились два президентских законопроекта о продлении военного положения и мобилизации. Депутаты должны принять соответствующее решение. Чтобы Указ вступил в силу, нужно более 226 голосов.
С начала полномасштабной войны особый период особый период могут продлить уже 17-й раз.
Ранее Зеленский говорил, что проведение выборов в Украине возможно только при условии безопасности и договоренностей с международными партнерами. Это может произойти после перемирия.