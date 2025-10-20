Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект об утверждении Указа президента.

Смотрите также Неявка по повестке: кому грозит штраф и уголовная ответственность

До какого месяца могут продлить военное положение?

Если Верховная Рада утвердит Указ Владимира Зеленского и своим голосованием продолжит военное положение, то это решение вступит в силу с 5 ноября. Именно в этот день завершается 16 продления военного положения.

Парламент может продлить его еще на 90 дней, то есть до февраля 2026 года. В этот период будет действовать и всеобщая мобилизация.

Сначала законопроект должен рассмотреть комитет по вопросам обороны. После этого во вторник, 21 октября, документы вынесут на голосование парламента.

Что известно о предложении Владимира Зеленского относительно военного положения?