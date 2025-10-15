Верховная рада 21 октября планирует заседание. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет 24 Канал.
На сколько продлят действие военного положения?
Депутат сообщил, что Верховная Рада рассмотрит Законы Украины "О продлении срока действия военного положения" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Продлить их действие планируют на 90 дней. То есть с ноября 2025 года до февраля 2026 года.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину это будет 17-й срок мобилизации.
Повестка дня Верховной рады / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
По процедуре, сначала эти вопросы рассмотрят в профильном комитете Рады, а затем вынесут на голосование. Для принятия решения нужно не менее 226 голосов депутатов. После этого Зеленский подпишет данные законы.
Какие мобилизационные мероприятия проводятся в Украине?
Усиленная мобилизация в Украине продлится, пока не закончится военное положение.
Сейчас для мобилизационных мероприятий привлекли Национальную полицию и боевые подразделения, это должно усилить доверие населения и эффективность процесса.
Президенту Зеленскому отправили законопроект с новыми льготными условиями бронирования работников критически важных предприятий.