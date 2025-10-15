Верховная рада 21 октября планирует заседание. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет 24 Канал.

Смотрите также Временная бронь для военнообязанных: кого могут защитить на 45 дней

На сколько продлят действие военного положения?

Депутат сообщил, что Верховная Рада рассмотрит Законы Украины "О продлении срока действия военного положения" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Продлить их действие планируют на 90 дней. То есть с ноября 2025 года до февраля 2026 года.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину это будет 17-й срок мобилизации.



Повестка дня Верховной рады / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

По процедуре, сначала эти вопросы рассмотрят в профильном комитете Рады, а затем вынесут на голосование. Для принятия решения нужно не менее 226 голосов депутатов. После этого Зеленский подпишет данные законы.

Какие мобилизационные мероприятия проводятся в Украине?