Верховна рада 21 жовтня планує засідання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише 24 Канал.

На скільки продовжать дію воєнного стану?

Депутат повідомив, що Верховна рада розгляне Закони України "Про продовження строку дії воєнного стану" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Продовжити їхню чинність планують на 90 днів. Тобто з листопада 2025 року до лютого 2026 року.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це буде 17-те термінів мобілізації.



Порядок денний Верховної ради / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

За процедурою, спочатку ці питання розглянуть у профільному комітеті Ради, а потім винесуть на голосування. Для ухвалення рішення потрібно не менше 226 голосів депутатів. Після цього Зеленський підпише дані закони.

Які мобілізаційні заходи проводяться в Україні?