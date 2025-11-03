Есть определенные нюансы: могут ли мобилизовать мужчин после 50 лет и что говорят юристы

В соответствии с законодательством, мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако призыв на службу украинцев старше 50 лет все же имеет определенные особенности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.

Читайте также Есть подводные камни: юрист объяснил, как получить отсрочку от мобилизации для ухода за родственником

Мобилизуют ли мужчин после 50?

Сейчас законодательство не предусматривает исключений по мобилизации мужчин с 50 до 60 лет.

То есть эти лица подлежат призыву на общих основаниях, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает их годными к службе и они не будут иметь оснований для отсрочки.

В то же время в ТЦК действуют внутренние распоряжения и мобилизационные задания от Генерального штаба ВСУ, которые определяют необходимое количество мобилизованных для доукомплектования войск, рекомендуемый возраст, военно-учетную специальность и другие параметры.

Таких распоряжений и мобилизационных заданий нет в публичном доступе, они являются служебной информацией, исключительно для ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно,

– объяснила Марина Бекало.

Адвокат отметила, что на практике мужчин в возрасте после 55 лет призывают меньше. В то же время, если их все же мобилизуют, то в основном на должности в подразделениях обеспечения или тыловых структурах – например, логистов или водителей.

Важно! Несмотря на все, если мужчину 50+ лет мобилизуют на боевую должность – это не является нарушением закона.

Юристы также отмечают, что мужчины с боевым опытом или военной специальностью имеют более высокие шансы на мобилизацию, даже после 50 лет. Это особенно касается инженеров, медиков или ремонтников техники.

Что изменилось в процессе призыва в ноябре?