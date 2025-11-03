Є певні нюанси: чи можуть мобілізувати чоловіків після 50 років та що кажуть юристи
- Чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації на загальних підставах, якщо ВЛК визнає їх придатними та у них немає підстав для відстрочки.
- На практиці чоловіків після 55 років менше призивають на службу, і в разі мобілізації вони здебільшого займають посади в підрозділах забезпечення або тилових структурах.
Відповідно до законодавства, мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак призов на службу українців старше 50 років все ж має певні особливості.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.
Чи мобілізують чоловіків після 50?
Наразі законодавство не передбачає винятків щодо мобілізації чоловіків з 50 до 60 років.
Тобто ці особи підлягають призову на загальних підставах, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає їх придатними до служби та вони не матимуть підстав для відстрочки.
Водночас у ТЦК діють внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання від Генерального штабу ЗСУ, які визначають необхідну кількість мобілізованих для доукомплектування військ, рекомендований вік, військово-облікову спеціальність та інші параметри.
Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі, вони є службовою інформацією, виключно для ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим,
– пояснила Марина Бекало.
Адвокатка зазначила, що на практиці чоловіків віком після 55 років призивають менше. Водночас, якщо їх все ж мобілізують, то здебільшого на посади в підрозділах забезпечення чи тилових структурах – наприклад, логістів або водіїв.
Важливо! Попри все, якщо чоловіка 50+ років мобілізують на бойову посаду – це не є порушенням закону.
Юристи також зазначають, що чоловіки з бойовим досвідом або військовою спеціальністю мають вищі шанси на мобілізацію, навіть після 50 років. Це особливо стосується інженерів, медиків чи ремонтників техніки.
Що змінилося в процесі призову в листопаді?
З 1 листопада в Україні почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна у смартфоні через застосунок Резерв+ або у ЦНАПі.
Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій.
3 листопада Володимир Зеленський також підписав закон, який передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.