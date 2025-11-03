Є певні нюанси: чи можуть мобілізувати чоловіків після 50 років та що кажуть юристи

Відповідно до законодавства, мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак призов на службу українців старше 50 років все ж має певні особливості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.

Чи мобілізують чоловіків після 50?

Наразі законодавство не передбачає винятків щодо мобілізації чоловіків з 50 до 60 років.

Тобто ці особи підлягають призову на загальних підставах, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає їх придатними до служби та вони не матимуть підстав для відстрочки.

Водночас у ТЦК діють внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання від Генерального штабу ЗСУ, які визначають необхідну кількість мобілізованих для доукомплектування військ, рекомендований вік, військово-облікову спеціальність та інші параметри.

Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі, вони є службовою інформацією, виключно для ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим,

– пояснила Марина Бекало.

Адвокатка зазначила, що на практиці чоловіків віком після 55 років призивають менше. Водночас, якщо їх все ж мобілізують, то здебільшого на посади в підрозділах забезпечення чи тилових структурах – наприклад, логістів або водіїв.

Важливо! Попри все, якщо чоловіка 50+ років мобілізують на бойову посаду – це не є порушенням закону.

Юристи також зазначають, що чоловіки з бойовим досвідом або військовою спеціальністю мають вищі шанси на мобілізацію, навіть після 50 років. Це особливо стосується інженерів, медиків чи ремонтників техніки.

Що змінилося в процесі призову в листопаді?