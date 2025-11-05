Отсрочки от мобилизации по-новому: в ТЦК дали полное объяснение по оформлению
- С 1 ноября в Украине автоматически продлевается отсрочка от мобилизации для тех, чьи данные уже есть в реестрах.
- Подать заявление на отсрочку можно в ЦНАПе или через мобильное приложение Резерв+, где доступны девять типов отсрочек.
С 1 ноября в Украине действует автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно через мобильное приложение Резерв+ или в ЦПАУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Продолжается ли отсрочка автоматически?
Начальница группы коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук рассказала о новых правилах оформления отсрочки.
По ее словам, если все данные уже есть в реестрах, система продлит отсрочку автоматически – без повторных заявлений и очередей в ТЦК. В частности, это касается:
- людей с инвалидностью;
- тех, кто временно непригоден к службе;
- тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
- тех, у кого жена или муж имеют I или II группу инвалидности;
- родителей трех и более детей до 18 лет;
- родителей детей с инвалидностью до 18 лет и совершеннолетних детей с I или II группами инвалидности;
- тех, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- студентов дневной или дуальной формы, докторантов, интернов, научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
- тех, у кого муж или жена служит в Вооруженных силах Украины, а они воспитывают ребенка до 18 лет;
- тех, кого было незаконно лишены свободы из-за агрессии России, военных, освобожденных из плена.
Кто может оформить отсрочку онлайн?
Сейчас в приложении Резерв+ доступны девять типов отсрочек.
Ее могут оформить: люди с инвалидностью; те, кто временно непригоден к службе; родители, у которых три и более детей до 18 лет, у кого есть ребенок с инвалидностью до 18 лет, есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы; те, у кого жена или муж имеют I или II группу инвалидности; те, у кого муж или жена служит в ВСУ, а они воспитывают ребенка до 18 лет; студенты дневной или дуальной формы, докторанты, интерны, научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
Известно, что сейчас также тестируют еще два типа отсрочек, которые можно будет оформить онлайн. Речь идет о тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены), и тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет.
Что меняется в процессе мобилизации?
Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военных – с фиксированными сроками службы от 1 до 5 лет, расширенными социальными гарантиями и возможностью выбирать место службы.
Также мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут иметь право на 12-месячную отсрочку от мобилизации. Необходимым условием для этого является то, что военнослужащие уже отслужили по контракту не менее года во время военного положения.
3 ноября Владимир Зеленский также подписал закон, который предусматривает, что военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование.