Можно ли остаться в розыске после уплаты штрафа от ТЦК: юрист дала четкий ответ
- После уплаты штрафа военнообязанного обычно снимают с розыска, но это зависит от индивидуальной ситуации и возможных нарушений учета.
- Юристы советуют решать спорные вопросы с ТЦК через суд, хотя такие процессы могут длиться долго, и за это время могут поступить новые повестки.
После уплаты штрафа от ТЦК военнообязанного обычно снимают с розыска, однако так происходит не всегда. В некоторых случаях человек продолжает оставаться "в базе", даже когда все формальности уже выполнены.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста адвокатского объединения "Актум" Натальи Гнатик для "РБК-Украина".
Почему отметка о розыске не исчезает?
Наталья Гнатик объяснила, что в отдельных случаях отметка о розыске может быть законной – например, если человек не появлялся в ТЦК много лет и имеет несколько нарушений воинского учета.
Как следствие, результат оплаты штрафов зависит от индивидуальной ситуации военнообязанного.
Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском и никто больше не будет вас искать – так это не работает. Но это может быть выходом. Вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете вопрос с ТЦК дальше,
– отметила юрист.
Важно! "Розыск" в реестрах данных означает, что ТЦК может обращаться в Национальную полицию, чтобы найти и доставить работника, который нарушил правила учета.
После уплаты штрафа человек получает время, чтобы найти работу с бронированием, получить законные основания для отсрочки и действовать дальше в рамках правового поля.
Обычно спорные вопросы относительно неправомерных штрафов или других действий ТЦК юристы советуют решать через суд. Однако такие процессы могут длиться месяцами, а в Киеве и крупных городах – еще дольше. За это время мужчине могут поступить новые повестки.
Наталья Гнатик отметила, что в большинстве случаев производство удается закрыть только после уплаты штрафа. Она добавила, что можно попробовать решить это непосредственно в ТЦК, однако если человек не имеет законных оснований для отсрочки, там могут сразу мобилизовать.
Какие есть изменения в процессе мобилизации?
Верховная Рада 9 октября приняла закон, который позволяет критическим предприятиям бронировать людей на 45 дней, если у них ненадлежащим образом оформлены учетные документы. Такое бронирование можно оформить только раз в год.
Украинцы в возрасте от 60 лет получили теперь могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами. Люди со значительным профессиональным опытом, достигшие предельного возраста пребывания на службе, могут присоединиться к армии.
Приоритет отдается небоевым должностям в тыловых частях. Это могут быть должности в сферах связи, логистики, ремонта, инструкторской деятельности, в учебных центрах или ТЦК (делопроизводители, водители и т.д.).