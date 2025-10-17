Після сплати штрафу від ТЦК військовозобов'язаного зазвичай знімають із розшуку, проте так стається не завжди. У деяких випадках людина й далі залишається "в базі", навіть коли всі формальності вже виконано.

Чому відмітка про розшук не зникає?

Наталія Гнатик пояснила, що в окремих випадках відмітка про розшук може бути законною – наприклад, якщо людина не з'являлася до ТЦК багато років і має кілька порушень військового обліку.

Як наслідок, результат оплати штрафів залежить від індивідуальної ситуації військовозобов'язаного.

Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком і ніхто більше не буде вас шукати – так це не працює. Але це може бути виходом. Ви платите штраф, вас знімають з розшуку та ви вирішуєте питання з ТЦК далі,

– зазначила юристка.

Важливо! "Розшук" в реєстрах даних означає, що ТЦК може звертатись до Національної поліції, щоб знайти та доставити працівника, який порушив правила обліку.

Після сплати штрафу людина отримує час, щоб знайти роботу з бронюванням, отримати законні підстави для відстрочки та діяти далі в межах правового поля.

Зазвичай спірні питання щодо неправомірних штрафів чи інших дій ТЦК юристи радять вирішувати через суд. Однак такі процеси можуть тривати місяцями, а в Києві та великих містах – ще довше. За цей час чоловікові можуть надійти нові повістки.

Наталія Гнатик зазначила, що в більшості випадків провадження вдається закрити лише після сплати штрафу. Вона додала, що можна спробувати вирішити це безпосередньо в ТЦК, однак якщо людина не має законних підстав для відстрочки, там можуть одразу мобілізувати.

