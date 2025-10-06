Согласно действующему законодательству, многодетные родители в Украине не подлежат мобилизации. Однако для того, чтобы получить отсрочку, нужно знать определенные нюансы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Лекс-Тайм".

Кто имеет право на отсрочку?

В соответствии с Законом Украины "Об охране детства", многодетной является семья, которая воспитывает трех и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети учатся на дневной форме, этот статус может сохраняться до достижения ими 23 лет.

В то же время обучение после 18 лет (например, в магистратуре или аспирантуре) не дает права на отсрочку

По словам юристов, право на отсрочку от мобилизации имеет отец, который:

имеет трех и более несовершеннолетних детей,

или является единственным опекуном или попечителем.

Впрочем, эта отсрочка не является автоматической – ее необходимо оформить документально в территориальном центре комплектования (ТЦК). Для этого следует предоставить свидетельства о рождении детей, справки из учебных заведений или другие подтверждающие документы.

Здесь также стоит обратить внимание на несколько важных нюансов. Если дети достигли 18-летнего возраста, даже несмотря на продолжение обучения, право на отсрочку от мобилизации теряется.

Важно! В случаях, когда отец не проживает с детьми или фактически не участвует в их воспитании, это может стать основанием для отказа в предоставлении отсрочки. Если же оба родителя имеют на нее право, решение принимается индивидуально – с учетом интересов детей и конкретных обстоятельств семьи.

Как меняется процесс мобилизации и службы?