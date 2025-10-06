Мобилизация многодетных родителей: кто и почему может потерять отсрочку
- Многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, если воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, но эту отсрочку нужно документально оформить в ТЦК.
- Право на отсрочку теряется, если дети достигли 18 лет, даже если они продолжают обучение, а также если отец не проживает с детьми или не участвует в их воспитании.
Согласно действующему законодательству, многодетные родители в Украине не подлежат мобилизации. Однако для того, чтобы получить отсрочку, нужно знать определенные нюансы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Лекс-Тайм".
Читайте также Могут ли мобилизованные заключить контракт с четким сроком: ответ юриста
Кто имеет право на отсрочку?
В соответствии с Законом Украины "Об охране детства", многодетной является семья, которая воспитывает трех и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети учатся на дневной форме, этот статус может сохраняться до достижения ими 23 лет.
В то же время обучение после 18 лет (например, в магистратуре или аспирантуре) не дает права на отсрочку
По словам юристов, право на отсрочку от мобилизации имеет отец, который:
- имеет трех и более несовершеннолетних детей,
или является единственным опекуном или попечителем.
Впрочем, эта отсрочка не является автоматической – ее необходимо оформить документально в территориальном центре комплектования (ТЦК). Для этого следует предоставить свидетельства о рождении детей, справки из учебных заведений или другие подтверждающие документы.
Здесь также стоит обратить внимание на несколько важных нюансов. Если дети достигли 18-летнего возраста, даже несмотря на продолжение обучения, право на отсрочку от мобилизации теряется.
Важно! В случаях, когда отец не проживает с детьми или фактически не участвует в их воспитании, это может стать основанием для отказа в предоставлении отсрочки. Если же оба родителя имеют на нее право, решение принимается индивидуально – с учетом интересов детей и конкретных обстоятельств семьи.
Как меняется процесс мобилизации и службы?
Правительство 1 октября приняло решение, которые касаются перевода военнослужащих в другие воинские части. По словам Дениса Шмыгаля, этот процесс упростили и ускорили.
Согласно новым правилам, распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.
Украина также планирует постепенно переходить на контрактную армию. Чтобы стимулировать людей присоединяться в ряды ВСУ, им будут предлагать вознаграждение.