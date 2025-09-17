Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. На фронт теперь могут попасть даже осужденные за тяжкие преступления.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, сколько человек освободили из-за решетки условно-досрочно для мобилизации в Силы обороны Украины. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Сколько осужденных уже мобилизовали?

В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины ответили на запрос адвоката Романа Лихачева, который он предоставил журналистам.

По состоянию на 1 сентября 2025 года на основании статьи 811 Уголовного Кодекса Украины условно-досрочно освобождены и переданы подразделениям Нацгвардии для доставки в ТЦК и СП более 10 100 человек.

Обратите внимание! Порядок мобилизации осужденных определен Законом Украины "О внесении изменений в Уголовный, Уголовного процессуального кодексов Украины и других законодательных актов Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" от 08.05.2024 №3687-IX.

К слову, невозможной является мобилизация для людей, которых подозревают или обвиняют в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины, а также в изнасиловании, разбое, терроризме, государственной измене, торговле наркотиками и ряде военных преступлений.

