В Министерстве юстиции Украины рассказали, сколько человек освободили из-за решетки условно-досрочно для мобилизации в Силы обороны Украины. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
Сколько осужденных уже мобилизовали?
В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины ответили на запрос адвоката Романа Лихачева, который он предоставил журналистам.
По состоянию на 1 сентября 2025 года на основании статьи 811 Уголовного Кодекса Украины условно-досрочно освобождены и переданы подразделениям Нацгвардии для доставки в ТЦК и СП более 10 100 человек.
Обратите внимание! Порядок мобилизации осужденных определен Законом Украины "О внесении изменений в Уголовный, Уголовного процессуального кодексов Украины и других законодательных актов Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" от 08.05.2024 №3687-IX.
К слову, невозможной является мобилизация для людей, которых подозревают или обвиняют в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины, а также в изнасиловании, разбое, терроризме, государственной измене, торговле наркотиками и ряде военных преступлений.
Мобилизация в Украине: последние новости
Секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас в Министерстве обороны Украины нарабатывают законодательные возможности по контрактной армии. Речь идет об условиях, при которых военные, проходящие службу по мобилизации, будут подписывать контракты.
Также он отметил, что процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет официально запущена. Воинские части и ТЦК уже получили алгоритм действий для оформления документов.
Кроме того, Костенко считает, что демобилизация в Украине невозможна из-за текущей практики бронирования. Однако нардеп также признал, что сейчас демобилизация будет означать проигрыш в войне.