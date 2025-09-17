У Міністерстві юстиції України розповіли, скільки осіб звільнили з-за ґрат умовно-достроково для мобілізації до Сил оборони України. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.

Скільки засуджених уже мобілізували?

У Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України відповіли на запит адвоката Романа Лихачова, який він надав журналістам.

Станом на 1 вересня 2025 року на підставі статті 811 Кримінального Кодексу України умовно-достроково звільнено й передано підрозділам Нацгвардії для доставлення до ТЦК і СП понад 10 100 осіб.

Зверніть увагу! Порядок мобілізації засуджених визначено Законом України "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності" від 08.05.2024 №3687-IX.

До слова, неможливою є мобілізація для людей, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України, а також у зґвалтуванні, розбої, тероризмі, державній зраді, торгівлі наркотиками та низці воєнних злочинів.

