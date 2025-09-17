У Міністерстві юстиції України розповіли, скільки осіб звільнили з-за ґрат умовно-достроково для мобілізації до Сил оборони України. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.
Дивіться також Відсканував чужі документи та вніс свої дані: на Прикарпатті чоловік хотів уникнути мобілізації
Скільки засуджених уже мобілізували?
У Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України відповіли на запит адвоката Романа Лихачова, який він надав журналістам.
Станом на 1 вересня 2025 року на підставі статті 811 Кримінального Кодексу України умовно-достроково звільнено й передано підрозділам Нацгвардії для доставлення до ТЦК і СП понад 10 100 осіб.
Зверніть увагу! Порядок мобілізації засуджених визначено Законом України "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності" від 08.05.2024 №3687-IX.
До слова, неможливою є мобілізація для людей, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України, а також у зґвалтуванні, розбої, тероризмі, державній зраді, торгівлі наркотиками та низці воєнних злочинів.
Мобілізація в Україні: останні новини
Секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко в етері 24 Каналу розповів, що наразі в Міністерстві оборони України напрацьовують законодавчі можливості щодо контрактної армії. Йдеться про умови, за яких військові, що проходять службу за мобілізацією, підписуватимуть контракти.
Також він зазначив, що процедура прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років офіційно запущена. Військові частини та ТЦК уже отримали алгоритм дій для оформлення документів.
Окрім того, Костенко вважає, що демобілізація в Україні неможлива через поточну практику бронювання. Однак нардеп також визнав, що наразі демобілізація означатиме програш у війні.