Могут ли мобилизовать мужчин, совершивших преступления: адвокаты дали ответ
- В Украине запрещено мобилизовать лиц со статусом обвиняемых или осужденных за тяжкие или коррупционные преступления.
- Лица с погашенной судимостью могут быть мобилизованы после отбытия наказания и окончания срока.
- Также мобилизовать можно лиц, которые находятся в статусе подозреваемых.
В Украине запрещено мобилизовать осужденных за тяжкие преступления. Однако есть определенные нюансы.
Лиц нельзя мобилизовать в ВСУ только при наличии статуса обвиняемого или осужденного за тяжкие или коррупционные преступления. Если человек только подозревается в преступлении, запрета на мобилизацию нет, передает 24 Канал со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко.
Когда человека, совершившего преступление, можно мобилизовать?
Сегодня в Украине действует запрет на комплектование ВСУ и других военных формирований лицами, которые обвиняются или имеют непогашенную судимость за:
- преступления против национальной безопасности Украины;
- умышленное убийство двух и более лиц, или убийство с особой жестокостью, или в сочетании с изнасилованием или сексуальным насилием, или за особо тяжкие коррупционные преступления;
- изнасилование и другие сексуальные насилия, домогательства несовершеннолетних;
- террористические акты, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих.
Если лицо занимало важную государственную должность и было осуждено за коррупцию или другие тяжкие преступления, закон тоже запрещает его призывать в ВСУ.
Обратите внимание! Закон не предусматривает автоматического исключения осужденных лиц с воинского учета. В то же время человека можно освободить от военной службы, если обвинительный приговор вступил в законную силу, и лицо осуждено к лишению свободы.
Что касается людей, у которых судимость погашена, то после отбытия наказания и истечения определенного срока они считаются несудимыми. Следовательно, их можно мобилизовать.
Если лицо только обвиняется, и к нему не применена мера пресечения, теоретически его тоже можно мобилизовать. Закон не предусматривает отсрочки для таких случаев.
Что известно о мобилизации осужденных в Украине?
- В 2024 году в Украине разрешили мобилизацию лиц, осужденных за нетяжкие преступления. Для этого требуется решение суда, добровольное согласие заключенного, письменное согласие командира воинской части, в которую может быть направлен осужденный, положительные результаты медицинского осмотра в исправительном учреждении и далее – ВВК, не менее 3 лет остатка срока наказания.
- Служба таких мобилизованных происходит в специальных подразделениях.
- Осужденные, мобилизованы в ВСУ, имеют право на освобождение от наказания после прохождения военной службы по контракту, досрочное погашение судимости после завершения службы, выплату денежного обеспечения, как другие военные, получения медицинской помощи и социальные гарантии в случае ранения или гибели.