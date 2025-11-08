Чи можуть мобілізувати чоловіків, які скоїли злочини: адвокати дали відповідь

В Україні заборонено мобілізувати засуджених за тяжкі злочини. Однак є певні нюанси.

Осіб не можна мобілізувати до ЗСУ лише за наявності статусу обвинуваченої або засудженої за тяжкі чи корупційні злочини. Якщо людина лише підозрюється у злочині, заборони на мобілізацію немає, передає 24 Канал із посиланням на адвоката Дар'ю Тарасенко.

Коли людину, яка вчинила злочин, можна мобілізувати?

Сьогодні в Україні діє заборона на комплектування ЗСУ та інших військових формувань особами, які обвинувачуються або мають непогашену судимість за:

злочини проти національної безпеки України;

умисне вбивство двох і більше осіб, або вбивство з особливою жорстокістю, або у поєднанні із зґвалтуванням чи сексуальним насильством, або за особливо тяжкі корупційні злочини;

зґвалтування та інші сексуальні насильства, домагання неповнолітніх;

терористичні акти, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, посягання на життя працівників правоохоронних органів або військовослужбовців.

Якщо особа займала важливу державну посаду і була засуджена за корупцію чи інші тяжкі злочини, закон теж забороняє її призивати до ЗСУ.

Зверніть увагу! Закон не передбачає автоматичного виключення засуджених осіб з військового обліку. Водночас людину можна звільнити з військової служби, якщо обвинувачувальний вирок набрав законної сили, і особу засуджено до позбавлення волі.

Щодо людей, у яких судимість погашена, то після відбуття покарання і закінчення певного терміну вони вважаються несудимими. Отже, їх можна мобілізувати.

Якщо особа лише обвинувачується, і до неї не застосовано запобіжний захід, теоретично її теж можна мобілізувати. Закон не передбачає відстрочки для таких випадків.

