Кто из пенсионеров подлежит мобилизации: детальное объяснение
- Пенсионеры могут быть мобилизованы в зависимости от возраста, состояния здоровья, семейных обстоятельств, наличия военного или профессионального опыта.
- От мобилизации освобождаются пенсионеры, достигшие 60 лет, имеющие инвалидность, тяжелые заболевания, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками или имеющие особые государственные награды.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных граждан могут призвать на службу.
Подлежат ли призыву пенсионеры и при каких обстоятельствах – сообщает 24 Канал.
Кого из пенсионеров могут мобилизовать?
Наличие пенсионного удостоверения не является абсолютным основанием для освобождения от мобилизации. Все зависит от возраста, состояния здоровья, семейных обстоятельств и наличия военного или профессионального опыта лица.
Особенно это касается военных пенсионеров и бывших работников силовых структур – тех, кто имеет боевой опыт или специализацию, что может быть полезной для ВСУ. Для таких лиц могут предусматриваться должности, соответствующие их специализации и воинскому званию.
По последним данным, в Украине насчитывается более 160 тысяч пенсионеров, которые могут подпадать под действие мобилизационных критериев.
Однако украинское законодательство четко определяет категории пенсионеров, которые освобождаются от мобилизации. В частности, это:
- лица, достигшие 60-летнего возраста;
- пенсионеры, которым установлена инвалидность;
- граждане с тяжелыми заболеваниями или травмами, признанными военно-врачебной комиссией (ВВК);
- лица, постоянно ухаживающие за нетрудоспособными родственниками и имеющие документы, подтверждающие это;
- лица, которым присвоены особые государственные награды, дающие право на освобождение от мобилизации.
Контракт 60+: коротко о главном
Заметим, что граждане Украины в возрасте 60+ могут добровольно подписать контракт с Вооруженными силами при условии прохождения медицинского осмотра и получения письменного согласия командира.
Такой контракт заключается на один год с испытательным сроком в два месяца, а денежное обеспечение стартует от 20 тысяч гривен в месяц.
Также контрактники получают полное медицинское обеспечение за счет государства, бесплатный проезд в общественном транспорте, значительные скидки на оплату коммунальных услуг и возможность получения ипотеки по льготной ставке 3%.