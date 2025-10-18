В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.

Чи підлягають призову пенсіонери та за яких обставин – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Відстрочка від мобілізації: як отримати та які документи подавати

Кого з пенсіонерів можуть мобілізувати?

Наявність пенсійного посвідчення не є абсолютною підставою для звільнення від мобілізації. Усе залежить від віку, стану здоров’я, сімейних обставин і наявності військового чи професійного досвіду особи.

Особливо це стосується військових пенсіонерів та колишніх працівників силових структур – тих, хто має бойовий досвід або спеціалізацію, що може бути корисною для ЗСУ. Для таких осіб можуть передбачатися посади, відповідні їхній спеціалізації та військовому званню.

За останніми даними, в Україні налічується понад 160 тисяч пенсіонерів, які можуть підпадати під дію мобілізаційних критеріїв.

Однак українське законодавство чітко визначає категорії пенсіонерів, які звільняються від мобілізації. Зокрема, це:

особи, які досягли 60-річного віку;

пенсіонери, яким встановлено інвалідність;

громадяни з тяжкими захворюваннями або травмами, визнаними військово-лікарською комісією (ВЛК);

особи, що постійно доглядають за непрацездатними родичами та мають документи, які підтверджують це;

особи, яким присвоєно особливі державні нагороди, що надають право на звільнення від мобілізації.

Контракт 60+: коротко про головне