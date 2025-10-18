Укр Рус
18 жовтня, 12:03
Хто з пенсіонерів підлягає мобілізації: детальне пояснення

Надія Батюк
Основні тези
  • Пенсіонери можуть бути мобілізовані залежно від віку, стану здоров’я, сімейних обставин, наявності військового або професійного досвіду.
  • Від мобілізації звільняються пенсіонери, які досягли 60 років, мають інвалідність, тяжкі захворювання, доглядають за непрацездатними родичами або мають особливі державні нагороди.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.

Чи підлягають призову пенсіонери та за яких обставин – повідомляє 24 Канал.

Кого з пенсіонерів можуть мобілізувати?

Наявність пенсійного посвідчення не є абсолютною підставою для звільнення від мобілізації. Усе залежить від віку, стану здоров’я, сімейних обставин і наявності військового чи професійного досвіду особи. 

Особливо це стосується військових пенсіонерів та колишніх працівників силових структур – тих, хто має бойовий досвід або спеціалізацію, що може бути корисною для ЗСУ. Для таких осіб можуть передбачатися посади, відповідні їхній спеціалізації та військовому званню.

За останніми даними, в Україні налічується понад 160 тисяч пенсіонерів, які можуть підпадати під дію мобілізаційних критеріїв.

Однак українське законодавство чітко визначає категорії пенсіонерів, які звільняються від мобілізації. Зокрема, це:

  • особи, які досягли 60-річного віку;
  • пенсіонери, яким встановлено інвалідність;
  • громадяни з тяжкими захворюваннями або травмами, визнаними військово-лікарською комісією (ВЛК);
  • особи, що постійно доглядають за непрацездатними родичами та мають документи, які підтверджують це;
  • особи, яким присвоєно особливі державні нагороди, що надають право на звільнення від мобілізації.

Контракт 60+: коротко про головне

  • Зауважимо, що громадяни України віком 60+ можуть добровільно підписати контракт зі Збройними силами за умови проходження медичного огляду та отримання письмової згоди командира.

  • Такий контракт укладається на один рік з випробувальним терміном у два місяці, а грошове забезпечення стартує від 20 тисяч гривень на місяць.

  • Також контрактники отримують повне медичне забезпечення коштом держави, безплатний проїзд у громадському транспорті, значні знижки на оплату комунальних послуг та можливість отримання іпотеки за пільговою ставкою 3%.