Хто з пенсіонерів підлягає мобілізації: детальне пояснення
- Пенсіонери можуть бути мобілізовані залежно від віку, стану здоров’я, сімейних обставин, наявності військового або професійного досвіду.
- Від мобілізації звільняються пенсіонери, які досягли 60 років, мають інвалідність, тяжкі захворювання, доглядають за непрацездатними родичами або мають особливі державні нагороди.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.
Чи підлягають призову пенсіонери та за яких обставин – повідомляє 24 Канал.
Кого з пенсіонерів можуть мобілізувати?
Наявність пенсійного посвідчення не є абсолютною підставою для звільнення від мобілізації. Усе залежить від віку, стану здоров’я, сімейних обставин і наявності військового чи професійного досвіду особи.
Особливо це стосується військових пенсіонерів та колишніх працівників силових структур – тих, хто має бойовий досвід або спеціалізацію, що може бути корисною для ЗСУ. Для таких осіб можуть передбачатися посади, відповідні їхній спеціалізації та військовому званню.
За останніми даними, в Україні налічується понад 160 тисяч пенсіонерів, які можуть підпадати під дію мобілізаційних критеріїв.
Однак українське законодавство чітко визначає категорії пенсіонерів, які звільняються від мобілізації. Зокрема, це:
- особи, які досягли 60-річного віку;
- пенсіонери, яким встановлено інвалідність;
- громадяни з тяжкими захворюваннями або травмами, визнаними військово-лікарською комісією (ВЛК);
- особи, що постійно доглядають за непрацездатними родичами та мають документи, які підтверджують це;
- особи, яким присвоєно особливі державні нагороди, що надають право на звільнення від мобілізації.
Контракт 60+: коротко про головне
Зауважимо, що громадяни України віком 60+ можуть добровільно підписати контракт зі Збройними силами за умови проходження медичного огляду та отримання письмової згоди командира.
Такий контракт укладається на один рік з випробувальним терміном у два місяці, а грошове забезпечення стартує від 20 тисяч гривень на місяць.
Також контрактники отримують повне медичне забезпечення коштом держави, безплатний проїзд у громадському транспорті, значні знижки на оплату комунальних послуг та можливість отримання іпотеки за пільговою ставкою 3%.