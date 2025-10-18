Подлежат ли призыву пенсионеры и при каких обстоятельствах – сообщает 24 Канал.

Кого из пенсионеров могут мобилизовать?

Наличие пенсионного удостоверения не является абсолютным основанием для освобождения от мобилизации. Все зависит от возраста, состояния здоровья, семейных обстоятельств и наличия военного или профессионального опыта лица.

Особенно это касается военных пенсионеров и бывших работников силовых структур – тех, кто имеет боевой опыт или специализацию, что может быть полезной для ВСУ. Для таких лиц могут предусматриваться должности, соответствующие их специализации и воинскому званию.

По последним данным, в Украине насчитывается более 160 тысяч пенсионеров, которые могут подпадать под действие мобилизационных критериев.

Однако украинское законодательство четко определяет категории пенсионеров, которые освобождаются от мобилизации. В частности, это:

лица, достигшие 60-летнего возраста;

пенсионеры, которым установлена инвалидность;

граждане с тяжелыми заболеваниями или травмами, признанными военно-врачебной комиссией (ВВК);

лица, постоянно ухаживающие за нетрудоспособными родственниками и имеющие документы, подтверждающие это;

лица, которым присвоены особые государственные награды, дающие право на освобождение от мобилизации.

Контракт 60+: коротко о главном