Несколько направлений: эксперт указал, куда Россия мобилизует людей с оккупированных территорий

Россия уже понемногу мобилизует резервистов с оккупированных территорий, отправляя их на самые горячие направления первыми. Их Кремль посылает именно в 2 армии, которые принимают людей из оккупации.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что эти одна из этих армий уже воюет в Донецкой области. Другие же могут активизироваться на Юге Украины.

Куда Россия мобилизует людей с оккупированных территорий?

На Луганщине россияне уже мобилизовали первую группу резервистов, которых отправили в учебные центры с военной подготовкой. Российское военное руководство установило план мобилизации для каждой оккупированной области, чтобы отправить на фронт 50 – 100 тысяч мужчин.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики объяснил, что сейчас север Покровска штурмует 51 армия врага – это бывший первый армейский корпус так называемой "днр", то есть враг взял людей из оккупации, завербовал их и первыми отправляет на верную смерть.

Сейчас есть два направления, куда Путин будет бросать резервистов. Он сгребает людей из оккупации в 51 армию (это Покровское направление – 24 Канал) и 8 армию южного военного округа. Россия включила Запорожскую и Херсонскую область в состав своей военной организации. То есть это Запорожское и Херсонское направления,

– подчеркнул он.

Куда враг будет отправлять резервистов: смотрите на карте

Лакийчук добавил, что это ключевой момент, который показывает стратегию государства-оккупанта. Если Россия оккупирует еще территории, история будет повторяться. Кремль просто уничтожает народ с тех территорий, которые забрала.

Заметим! Недавно Владимир Путин подписал закон, который позволяет участие резервистов в специальных тренировках для защиты инфраструктуры на территории России. Важно, что к этим территориям входят также оккупированные регионы

Что известно о методах мобилизации в стране-агрессоре?