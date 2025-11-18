Кілька напрямків: експерт вказав, куди Росія мобілізовує людей із окупованих територій
- Росія мобілізує резервістів з окупованих територій, відправляючи їх до 51 та 8 армій на Донеччині та Півдні України.
- Російське керівництво планує мобілізацію 50 – 100 тисяч чоловіків з окупованих областей для відправки на фронт.
Росія вже потроху мобілізовує резервістів з окупованих територій, відправляючи їх на найгарячіші напрямки першими. Їх Кремль посилає саме у 2 армії, які приймають людей з окупації.
Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зазначивши, що ці одна з цих армій вже воює на Донеччині. Інші ж можуть активізуватись на Півдні України.
Куди Росія мобілізовує людей із окупованих територій?
На Луганщині росіяни вже мобілізували першу групу резервістів, яких відправили до навчальних центрів з військовою підготовкою. Російське військове керівництво встановило план мобілізації для кожної окупованої області, щоб відправити на фронт 50 – 100 тисяч чоловіків.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики пояснив, що зараз північ Покровська штурмує 51 армія ворога – це колишній перший армійський корпус так званої "днр", тобто ворог взяв людей з окупації, завербував їх та першими відправляє на вірну смерть.
Зараз є два напрямки, куди Путін буде кидати резервістів. Він згрібає людей з окупації у 51 армію (це Покровський напрямок – 24 Канал) та 8 армію південного військового округу. Росія включила Запорізьку та Херсонську область до складу своєї воєнної організації. Тобто це Запорізький та Херсонський напрямки,
– наголосив він.
Куди ворог відправлятиме резервістів: дивіться на карті
Лакійчук додав, що це ключовий момент, який показує стратегію держави-окупанта. Якщо Росія окупує ще території, історія буде повторюватись. Кремль просто знищує народ з тих територій, які забрала.
Зауважмо! Нещодавно Володимир Путін підписав закон, який дозволяє участь резервістів у спеціальних тренуваннях для захисту інфраструктури на території Росії. Важливо, що до цих територій входять також окуповані регіони
Що відомо про методи мобілізації в країні-агресорці?
- В Росії з'явилась так звана "професія помічників", які допомагають виконати план мобілізації. Вони приводять людей у військкомат та отримують за це комісію.
- Тим часом російські правоохоронці змістили фокус вербування з колоній, де люди знають про ситуацію на фронті і не хочуть іти воювати, на слідчі ізолятори, де росіяни "відрізані" від новин.
- Вперше за повномасштабну війну російський диктатор підписав закон про цілорічний призов до армії. Крім того, все більше строковиків змушують підписати контракт.