Во время военного положения в Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте 25 – 60 лет. Однако есть несколько категорий граждан, которые не подлежат призыву.

О том, кого не могут мобилизовать по состоянию здоровья или другим причинам

Кто не подлежит мобилизации в сентябре?

Законодательство регулирует нормы об отсрочке или освобождении от службы для определенных категорий граждан. Мужчин не могут призвать в армию, если они:

признаны непригодными к службе по состоянию здоровья, о чем есть соответствующее заключение медкомиссии;

имеют инвалидность любой группы;

являются многодетными родителями без долгов алиментов;

воспитывают ребенка с инвалидностью, самостоятельно (без матери) содержат дочь или сына, а также те, кто является опекунами детей-сирот;

опекуны родственников, которым нужен уход;

родственники погибших воинов или без вести пропавших на фронте;

люди, которые имеют мужа (жену) с инвалидностью 1 или 2 группы. Отсрочку можно получить, если у родственника диагностировано онкологическое заболевание или нет конечности или парного органа;

освобожденные из российского плена военные и гражданские;

студенты.

Мобилизовать также не могут работников критически важных предприятий, которые официально забронированы работодателем.

Стоит отметить! Чтобы иметь право на отсрочку нужно обратиться с соответствующим заявление в ТЦК и СП по месту воинского учета. Гражданин должен показать оригиналы или копии документов, подтверждающих невозможность быть призванным в армию. После рассмотрения заявления комиссия ТЦК выдает справку об отсрочке и вносит информацию в электронный реестр.

