Під час воєнного стану в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком 25 – 60 років. Однак є кілька категорій громадян, які не підлягають призову.

Про те, кого не можуть мобілізувати через стан здоров'я чи інші причини, 24 Канал розповідає з посиланням на УНІАН.

Хто не підлягає мобілізації у вересні?

Законодавство регулює норми про відстрочку чи звільнення від служби для певних категорій громадян. Чоловіків не можуть призвати до війська, якщо вони:

визнані непридатними до служби за станом здоров'я, про що є відповідний висновок медкомісії;

мають інвалідність будь-якої групи;

є багатодітними батьками без боргів аліментів;

виховують дитину з інвалідністю, самостійно (без матері) утримують доньку чи сина, а також ті, хто є опікунами дітей-сиріт;

опікуни родичів, яким потрібен догляд;

родичі загиблих воїнів або безвісти зниклих на фронті;

люди, які мають чоловіка (дружину) з інвалідністю 1 або 2 групи. Відстрочку також можна отримати, якщо в родича діагностоване онкологічне захворювання або немає кінцівки чи парного органу;

звільнені із російського полону військові та цивільні;

студенти.

Мобілізувати також не можуть працівників критично важливих підприємств, які офіційно заброньовані роботодавцем.

Варто зазначити! Щоб мати право на відстрочку потрібно звернутися з відповідною заяву до ТЦК та СП за місцем військового обліку. Громадянин має показати оригінали або копії документів, що підтверджують неможливість бути призваним до війська. Після розгляду заяви комісія ТЦК видає довідку про відстрочку та вносить інформацію до електронного реєстру.

Чому можуть скасувати відстрочку?