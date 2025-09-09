Во время военного положения несколько категорий граждан обязательно получают отсрочку от мобилизации. Для этого гражданин должен иметь основания и соответствующие документы.

Кто не подлежит мобилизации?

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", несколько категорий людей могут получить отсрочку из-за проблем со здоровьем, семейное положение и на основе других оснований.

Определен перечень граждан, которые не подлежат призыву по мобилизации. Это в частности:

забронированные работники предприятий и учреждений;

лица с инвалидностью;

лица, признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

мужчины, которые осуществляют постоянный уход за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

граждане, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, которые имеют жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

один из супругов, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если отец или мать проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме;

научные и научно-педагогические работники, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО или в полномасштабной войне.

Адвокаты отмечают, что этот перечень является упрощенным и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый конкретный случай можно проанализировать на соответствие статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Заметим, что наличие только одного малолетнего ребенка у военнообязанного не дает права на отсрочку. Как и раньше, чтобы не подлежать мобилизации, нужно иметь трех и более детей.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья может предоставляться из-за выявленных проблем как в его здоровье, так и близких родственников – жены, родителей, родителей жены, ребенка).

Важно! Непригодность, которая устанавливается на ВВК, не связана никоим образом с возможностью получения отсрочки от призыва. Решение для отсрочки от мобилизации должны вынести экспертные комиссии, действующие при кластерных больницах.

