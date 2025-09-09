Есть несколько категорий: кто обязательно имеет отсрочку от призыва на особый период
- Отсрочку от мобилизации во время военного положения могут получить несколько категорий граждан, включая забронированных работников, лиц с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и другие.
- На отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья могут претендовать лица с проблемами здоровья или те, кто имеют больных близких родственников, но решение принимают экспертные комиссии при кластерных больницах.
Во время военного положения несколько категорий граждан обязательно получают отсрочку от мобилизации. Для этого гражданин должен иметь основания и соответствующие документы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Смотрите также Кому стоит подтвердить инвалидность до 1 ноября: объяснение адвоката
Кто не подлежит мобилизации?
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", несколько категорий людей могут получить отсрочку из-за проблем со здоровьем, семейное положение и на основе других оснований.
Определен перечень граждан, которые не подлежат призыву по мобилизации. Это в частности:
- забронированные работники предприятий и учреждений;
- лица с инвалидностью;
- лица, признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;
- мужчины, которые осуществляют постоянный уход за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);
- лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- граждане, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;
- лица, которые имеют жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;
- опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;
- один из супругов, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если отец или мать проходит военную службу;
- работники военного управления;
- студенты, аспиранты, докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме;
- научные и научно-педагогические работники, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО или в полномасштабной войне.
Адвокаты отмечают, что этот перечень является упрощенным и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый конкретный случай можно проанализировать на соответствие статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Заметим, что наличие только одного малолетнего ребенка у военнообязанного не дает права на отсрочку. Как и раньше, чтобы не подлежать мобилизации, нужно иметь трех и более детей.
Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья может предоставляться из-за выявленных проблем как в его здоровье, так и близких родственников – жены, родителей, родителей жены, ребенка).
Важно! Непригодность, которая устанавливается на ВВК, не связана никоим образом с возможностью получения отсрочки от призыва. Решение для отсрочки от мобилизации должны вынести экспертные комиссии, действующие при кластерных больницах.
Кого могут мобилизовать в сентябре?
- Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, если у них нет отсрочки. Также мобилизовать могут ограниченно годных, после того, как они прошли повторную ВВК. Снятым с учета также грозит мобилизация, если они признаны годными.
- Мужчины без военного опыта и специальности до 25 лет считаются призывниками, но не военнообязанными, поэтому пойти служить в армию они могут только добровольно.
- Мужчины, возраст которых приближается к 60 годам, мобилизуют реже и чаще всего в тыловые подразделения. После достижения этого возраста они могут подать рапорт на увольнение.
- В некоторых случаях бронь и отсрочку могут аннулировать. Ее потеряют, например, студенты заочной формы обучения, или те, кто получает второе образование. Также право на увольнение не дают родителям трех детей, которые имеют долги по выплате алиментов.