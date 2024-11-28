На этой неделе в Украине первое чтение прошел законопроект, который предусматривает ликвидацию МСЭК, передает 24 Канал.

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Кто будет выполнять функции МСЭК

Функции МСЭК перейдут к экспертным комиссиям при кластерных и надкластерных больницах. Кроме этого, внесут изменения в закон о мобилизации и заменят понятие "заключение МСЭК" на "заключение экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности".

Такое заключение будет необходимо, чтобы установить право на отсрочку от мобилизации при наличии больной жены или мужа, ребенка, своих родителей или родителей жены/мужа. А также члена семьи второй степени родства с первой или второй группой инвалидности.

В то же время новые экспертные команды не могут устанавливать потребность постоянного ухода за лицом. Они обязаны в течение семи дней сообщить ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, которые признаны лицами с инвалидностью, об изменении группы.

Как будет происходить получение отсрочек по новому закону

Если закон пройдет второе чтение и его подпишет президент Зеленский, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Люди с инвалидностью без срока повторного осмотра будут проходить оценку по собственному желанию или по решению суда. Лицам, которые не смогли прийти вовремя, продлят срок инвалидности до оценки. Однако не более, чем до окончания 6-месячного срока со дня создания экспертных команд по месту жительства или пребывания военнообязанного.

В экспертные команды войдут специалисты, соответствующие квалификационным требованиям Минздрава и осуществляющие медицинскую практику.