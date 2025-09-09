Під час воєнного стану кілька категорій громадян обов'язково отримують відстрочку від мобілізації. Для цього громадянин повинен мати підстави та відповідні документи.

Про це пише 24 Канал

Хто не підлягає мобілізації?

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", кілька категорій людей можуть отримати відстрочку через проблеми зі здоров'ям, сімейний стан та на основі інших підстав.

Визначено перелік громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Це зокрема:

заброньовані працівники підприємств та установ;

особи з інвалідністю;

особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;

батьки, які самостійно виховують дитину;

батьки, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність;

чоловіки, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя);

особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

громадяни, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей до 18 років;

особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності;

опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

один із подружжя, які мають неповнолітню дитину, якщо батько чи мати проходить військову службу;

працівники військового управління;

студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою;

наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО або в повномасштабній війні.

Адвокати зазначають, що цей перелік є спрощеним та не охоплює усіх життєвих ситуацій та можливих обставин. Кожен конкретний випадок можливо проаналізувати на відповідність статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зауважимо, що наявність лише однієї малолітньої дитини у військовозобов’язаного не дає права на відстрочку. Як і раніше, щоб не підлягати мобілізації, потрібно мати трьох і більше дітей.

Відстрочка від мобілізації за станом здоров’я може надаватися через виявлені проблеми як в його здоров'ї, так і близьких родичів – дружини, батьків, батьків дружини, дитини).

Важливо! Непридатність, яка встановлюється на ВЛК, не пов’язана жодним чином із можливістю отримання відстрочки від призову. Рішення для відстрочки від мобілізації мають винести експертні комісії, що діють при кластерних лікарнях.

