По закону, украинцы могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, для ухода за родителями и тому подобное. Для этого граждане должны предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Кто имеет право на отсрочку и что стоит знать военнообязанным

Отсрочка по уходу за родителями

Она предусмотрена для мужчин и женщин, которые постоянно ухаживают за своими родителями или отцом и матерью мужа (жены),

Речь идет как о случаях, когда пожилые люди не имеют инвалидности, но не способны самостоятельно себя обслуживать, так и об уходе за родителями с инвалидностью I или II группы – при условии, что больше нет других лиц, которые могли бы взять на себя эти обязанности.

Отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью

Она может предоставляться тем, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Это касается не только биологических родителей, но и приемных, опекунов или родителей-воспитателей.

Если же ребенок достиг 18 лет, родители для оформления отсрочки должны подтвердить, что ему установлена инвалидность I или II группы.

Отсрочку также могут получить братья, сестры, бабушки и дедушки человека с инвалидностью I или II группы, если они осуществляют постоянный уход. Кроме того, право на отсрочку имеют и опекуны недееспособных граждан Украины.

Отсрочка по состоянию здоровья

Отсрочку по состоянию здоровья могут получить граждане, которых военно-врачебная комиссия признала временно непригодными с необходимостью повторного осмотра через 6 – 12 месяцев. Также это право имеют лица с инвалидностью.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Отсрочка доступна мужчинам и женщинам с тремя и более несовершеннолетними детьми при условии отсутствия долгов по алиментам. Она также предоставляется родителям-одиночкам, если второй родитель погиб, пропал без вести, находится в тюрьме или лишен родительских прав, а ребенок содержится самостоятельно по решению суда.

Право на отсрочку также имеют украинцы, которые воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием или усыновили сироту до 18 лет.

Получить отсрочку также могут жены (мужья) действующих украинских военнослужащих при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.

Оформляют ее и мужчины, и женщины, близкий родственник которых погиб во время выполнения боевых задач во время проведения АТО или уже с 24 февраля 2022 года. То же самое касается и близких родственников людей, посмертно награжденных званием Героя Украины за действия, совершенные в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Отсрочка по профессии

Отсрочку от мобилизации могут оформить руководители госорганов, сотрудники министерств, народные депутаты, судьи, работники воинских частей и структур, а также дипломаты. Подобные привилегии распространяются также на некоторых студентов, научных сотрудников, преподавателей и госслужащих.

