За законом, українці можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, за сімейними обставинами, для догляду за батьками тощо. Для цього громадяни мають надати відповідні підтверджувальні документи.

Хто має право на відстрочку та що варто знати військовозобов'язаним – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Відстрочка по догляду за батьками

Вона передбачена для чоловіків і жінок, які постійно доглядають за своїми батьками або батьком і матір'ю чоловіка (дружини),

Йдеться як про випадки, коли літні люди не мають інвалідності, але не здатні самостійно себе обслуговувати, так і про догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи – за умови, що більше немає інших осіб, які могли б взяти на себе ці обов'язки.

Відстрочка по догляду за людиною з інвалідністю

Вона може надаватися тим, хто виховує неповнолітню дитину з інвалідністю. Це стосується не лише біологічних батьків, а й прийомних, опікунів чи батьків-вихователів.

Якщо ж дитина досягла 18 років, батьки для оформлення відстрочки мають підтвердити, що їй встановлено інвалідність I або II групи.

Відстрочку також можуть отримати брати, сестри, бабусі та дідусі людини з інвалідністю I чи II групи, якщо вони здійснюють постійний догляд. Крім того, право на відстрочку мають і опікуни недієздатних громадян України.

Відстрочка за станом здоров'я

Відстрочку за станом здоров'я можуть отримати громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними з необхідністю повторного огляду через 6 – 12 місяців. Також це право мають особи з інвалідністю.

Відстрочка за сімейними обставинами

Відстрочка доступна чоловікам і жінкам із трьома та більше неповнолітніми дітьми за умови відсутності боргів по аліментах. Вона також надається батькам-одинакам, якщо другий з батьків загинув, зник безвісти, перебуває у в’язниці або позбавлений батьківських прав, а дитина утримується самостійно за рішенням суду.

Право на відстрочку також мають українці, які виховують дитину з важким захворюванням або всиновили сироту до 18 років.

Отримати відстрочку також можуть дружини (чоловіки) діючих українських військовослужбовців за наявності у них спільної неповнолітньої дитини.

Оформлюють її й чоловіки, і жінки, близький родич яких загинув під час виконання бойових завдань під час проведення АТО або вже з 24 лютого 2022 року. Те ж саме стосується і близьких родичів людей, посмертно нагороджених званням Героя України за дії, вчинені в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

Відстрочка за професією

Відстрочку від мобілізації можуть оформити керівники держорганів, співробітники міністерств, народні депутати, судді, працівники військових частин та структур, а також дипломати. Подібні привілеї поширюються також на деяких студентів, наукових співробітників, викладачів і держслужбовців.

