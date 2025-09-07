В Украине во время военного положения военнообязанные могут получить временную отсрочку от мобилизации. Для этого гражданин должен иметь хотя бы одно условие из перечня.

О том, кто может получить бронирование от службы в армии, рассказывает 24 Канал.

Кому из военнообязанных могут предоставить бронирование или отсрочку?

Временное или постоянное освобождение от службы могут получить мужчины 25 – 60 лет, которые не могут служить по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Бронирование предоставляется военнообязанным работникам стратегически важных предприятий.

Стоит отметить! Работодатели имеют право забронировать не более, чем 50% работников. Руководство самостоятельно выбирает, кто получит бронь.

Основными причинами для освобождения от мобилизации в сентябре остаются:

инвалидность;

воспитание трех и более детей или одного ребенка с инвалидностью;

уход за недееспособным членом семьи;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка:

граждане, которые вернулись из российского плена.

Право на отсрочку нужно официально оформить в ТЦК и СП. После решения человек получает освобождение от службы, которое отображается в приложении Резерв+.

Когда могут аннулировать полученную отсрочку?