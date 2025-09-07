Мобілізація у вересні: хто може отримати відстрочку або бронь від служби в армії
- Військовозобов'язані можуть отримати відстрочку або бронювання від служби через сімейні обставини, стан здоров'я або роботу на стратегічно важливих підприємствах.
- Відстрочка оформлюється офіційно, але може бути анульована у випадку недотримання вимог або зміни обставин.
В Україні під час воєнного стану військовозобов'язані можуть отримати тимчасову відстрочку від мобілізації. Для цього громадянин повинен мати хоча б одну умову з переліку.
Кому з військовозобов'язаних можуть надати бронювання чи відстрочку?
Тимчасове чи постійне звільнення від служби можуть отримати чоловіки 25 – 60 років, які не можуть служити через сімейні обставини або стан здоров’я. Бронювання надається військовозобов'язаним працівникам стратегічно важливих підприємств.
Варто зазначити! Роботодавці мають право забронювати не більше, ніж 50% працівників. Керівництво самостійно обирає, хто отримає бронь.
Основними причинами для звільнення від мобілізації у вересні залишаються:
- інвалідність;
- виховання трьох і більше дітей або однієї дитини з інвалідністю;
- догляд за недієздатним членом сім’ї;
- батьки, які самостійно виховують дитину:
- громадяни, які повернулися з російського полону.
Право на відстрочку потрібно офіційно оформити у ТЦК і СП. Після рішення людина отримує звільнення від служби, яке відображається в застосунку Резерв+.
Коли можуть анулювати отриману відстрочку?
- У деяких випадках бронь та відстрочку можуть анулювати. Причиною цього зазвичай стає недотримання вимог. Наприклад, право на звільнення від служби можуть втратити студенти заочної форми навчання, або ті, хто здобуває другу освіту.
- Також такого права позбавляють багатодітних батьків, які не сплачують аліменти.
- Загалом усі надані відстрочки можуть бути скасовані у разі зміни або втрати підстав, на яких вони були видані.