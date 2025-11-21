Могут ли мобилизовать студента во время каникул: ответ военного адвоката

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время некоторые военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку, в частности студенты.

Однако могут ли их мобилизовать во время каникул, объяснил для "РБК-Украина" адвокат в сфере военного права Сергей Баладыга. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Когда могут призвать на службу студента?

Право на отсрочку студентов от мобилизации закреплено в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и порядке, утвержденном Постановлением Кабинета Министров №560.

Однако адвокат предостерегает – право на отсрочку не означает автоматической защиты от призыва, если не выполнены процедурные требования. Риск возникает, если студент документально не оформил свой статус.

К слову, с 1 ноября действует упрощенная процедура – большинство отсрочек получателям образования продолжают автоматически, преимущественно через приложение Резерв+. Также обратиться с документами можно в ЦНАП.

Во время каникул студент не теряет права на отсрочку, о чем ранее эксклюзивно для 24 Канала рассказывал первый проректор ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Гукалюк.

Но это не касается периода вступительной кампании – определенного "промежутка", когда студент получил диплом бакалавра, но еще не зачислен на магистратуру. В этот момент мобилизация возможна.

Если обучение закончено, студент отчислен, сменил форму обучения, то право на отсрочку прекращается, и мобилизация может быть реализована,

– объясняет адвокат.

