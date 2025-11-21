Чи можуть мобілізувати студента під час канікул: відповідь військового адвоката

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас деякі військовозобов'язані чоловіки мають право на відстрочку, зокрема студенти.

Однак чи можуть їх мобілізувати під час канікул, пояснив для "РБК-Україна" адвокат у сфері військового права Сергій Баладига. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Коли можуть призвати на службу студента?

Право на відстрочку студентів від мобілізації закріплене в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів №560.

Однак адвокат застерігає – право на відстрочку не означає автоматичного захисту від призову, якщо не виконано процедурні вимоги. Ризик виникає, якщо студент документально не оформив свій статус.

До слова, з 1 листопада діє спрощена процедура – більшість відстрочок здобувачам освіти продовжують автоматично, переважно через застосунок Резерв+. Також звернутися з документами можна до ЦНАПу.

Під час канікул студент не втрачає права на відстрочку, про що раніше ексклюзивно для 24 Каналу розповідав перший проректор ЛНУ імені Івана Франка Андрій Гукалюк.

Але це не стосується періоду вступної кампанії – певного "проміжку", коли студент отримав диплом бакалавра, але ще не зарахований на магістратуру. У цей момент мобілізація можлива.

Якщо навчання закінчено, студент відрахований, змінив форму навчання, то право на відстрочку припиняється, і мобілізація може бути реалізована,

– пояснює адвокат.

