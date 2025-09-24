ТЦК мобилизовал единственного сына: на Львовщине прикованный к постели отец остался без присмотра
- На Львовщине мобилизовали единственного сына отца с инвалидностью, поскольку тот не успел вовремя продлить отсрочку.
- Адвокат рекомендует 44-летнему мужчине подать заявление на увольнение по обстоятельствам.
В селе Сасов Золочевского района Львовской области без присмотра остался прикованный к постели из-за тяжелой болезни Иосиф Малицкий. Его единственного сына мобилизовали, поскольку тот не успел вовремя продлить отсрочку.
Кроме того, некому теперь заботиться и о большом хозяйстве: двух коровах, трех быках, утках, курах, котах и собаках. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на репортаж hromadske от 23 сентября.
Смотрите также Есть существенная разница: кто может получить отсрочку, а кого бронируют от мобилизации
Почему ТЦК мобилизовал Владимира Малицкого?
По словам делопроизводителя Золочевского городского совета Веры Александрович, отсрочка от мобилизации из-за ухода за больным отцом у 44-летнего Владимира Малицкого действовала до 6 августа. Мужчина возобновлял ее каждые 3 месяца, в соответствии с продлением военного положения, но на этот раз не успел.
Староста села Михаил Гетьманчик объяснил, что произошло это из-за задержки с выдачей справки о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности. Причиной этого называют реорганизацию управления социальной защиты, когда с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд.
Однако в других документах, с которыми мужчина пришел в ТЦК, было указано о состоянии его отца и необходимом уходе. Там этих документов не приняли и отпустили его домой, а позже прислали повестку по почте.
Так что 18 сентября Владимир Малицкий пошел в Золочевский районный ТЦК за повесткой и оттуда домой уже не вернулся. По словам старосты, на следующий день необходимую справку донесли, но в ТЦК ее уже не приняли.
ТЦК мобилизовал единственного сына лежачего отца: смотрите видео
Как это объясняет адвокат?
Адвокат Роман Лихачев объяснил для hromadske, что согласно законодательству, для продолжения отсрочки необходимо подать соответствующее заявление. Поэтому в этом случае ТЦК имело правовые основания мобилизовать мужчину из-за отсутствия заявления или необходимого документа на продление отсрочки.
К слову, как оформить отсрочку для ухода за женой с инвалидностью и что делать в случае отказа ТЦК – читайте в материале 24 Канала.
ТЦК часто использует то, что человек формально имеет право на отсрочку, но не подал вовремя заявление, значит, его можно мобилизовать... Возможно какого-то документа не хватало,
– подчеркнул Лихачев.
Он также добавил, что самый простой вариант теперь – подать заявление на увольнение по обстоятельствам, а именно уходе за отцом с инвалидностью. "Он подаст необходимые документы и через месяц будет уволен", – говорит адвокат.
По его словам, на практике такие ситуации с продлением отсрочки бывают часто – сначала у человека не принимают документы, а потом мобилизуют, потому что он уже не успел их подать.
Сейчас журналисты ожидают ответа от Львовского областного ТЦК и СП.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 22 сентября группа неизвестных лиц напала на Калушский ТЦК, после чего трое военнообязанных сбежали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, подобные действия являются уголовным правонарушением.
- На Волыни священник за взятку в 10 тысяч долларов обещал военнообязанному отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы. Иерею объявили о подозрении, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Житель Ивано-Франковской области нашел документ об отсрочке от мобилизации и подделал его, заменив данные на свои. Во время проверки полиция обнаружила фальсификацию, нарушитель получил штраф в размере 17 тысяч гривен.