Мобилизация единственного сына прикованного к постели отца: мужчину отпустили с полигона
- 44-летнего Владимира Малицкого, единственного сына прикованного к постели отца, временно отпустили с учебного полигона для того, чтобы он сумел получить отсрочку.
- Недоразумение с мобилизацией возникло из-за задержки в получении справки из Пенсионного фонда, что не позволило мужчине вовремя оформить отсрочку.
Недавно огласку получила история 82-летнего Иосифа Малицкого из села Сасов, что на Львовщине. Мужчина имеет первую группу инвалидности, он прикован к постели. Несмотря на это, его единственного сына мобилизовали, поскольку тот не успел получить отсрочку.
Позже стало известно, что 44-летнего Владимира Малицкого временно отпустили с учебного полигона домой. Он рассказал hromadske, что имеет до 10 дней, чтобы собрать и подать все документы для увольнения из армии, передает 24 Канал.
Смотрите также Мобилизация мужчин в возрасте 50 – 60 лет: кого отныне не могут забрать в армию
Как Малицкому удалось вернуться домой?
Малицкий объяснил, что повестка ему пришла 17 сентября, когда он еще ждал справку из Пенсионного фонда для продления отсрочки. Предыдущая действовала до 6 августа.
По словам мужчины, в Пенсионном фонде ему сказали, что сейчас большой наплыв документов и попросили прийти за справкой ориентировочно 15 сентября, но и тогда она не была готова.
Поэтому перед тем, как пойти в ТЦК, мужчина взял от старосты села альтернативную справку о том, что он ухаживает за больным отцом.
В военкомате его заставили пройти психологический тест и впоследствии фактически без объяснений отправили на учебный полигон. Телефон и паспорт у него забрали еще на входе.
Вечером ему еще позволили позвонить, чтобы сообщить старосте, где ключи от дома, ведь его парализованный отец остался один и закрыт. Староста приезжал в ТЦК объяснить ситуацию, но его не слушали. На следующий день Малицкого отправили на полигон.
В воинской части были удивлены, почему мужчину мобилизовали, и отнеслись к нему с пониманием.
Что говорят об этом случае в ТЦК?
Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили, что неприятный инцидент с мобилизацией мужчины, который ухаживал за тяжелобольным отцом, возник из-за реорганизации органов социальной защиты.
Справка: С 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд.
Владимир Малицкий не успел вовремя подать документы в ТЦК, чтобы подтвердить свое право на отсрочку, потому что ему не выдали соответствующую справку в Пенсионном фонде.
В ТЦК отметили, что действовали в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку.
Призываем граждан заблаговременно заботиться об оформлении документов и информировать об особых обстоятельствах. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем,
– заявили в военкомате.
Что известно о мобилизации сына тяжелобольного мужчины?
- Прикованный к постели 82-летний Иосиф Малицкий остался закрытым сам в доме, потому что его сына мобилизовали. Кроме того, без присмотра осталось большое хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки.
- Староста села Сасов Михаил Гетьманчик сообщил, что по его просьбе Иосифа Малицкого госпитализировали в Золочевской центральной районной больницы Львовской области.
- Пожилой мужчина будет находиться в больнице, пока его сын не получит отсрочку.