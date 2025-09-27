Нещодавно розголосу набула історія 82-річного Йосифа Маліцького з села Сасів, що на Львівщині. Чоловік має першу групу інвалідності, він прикутий до ліжка. Попри це, його єдиного сина мобілізували, оскільки той не встиг отримати відстрочку.

Пізніше стало відомо, що 44-річного Володимира Маліцького тимчасово відпустили з навчального полігону додому. Він розповів hromadske, що має до 10 днів, аби зібрати та подати всі документи для звільнення з армії, передає 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація чоловіків віком 50 – 60 років: кого відтепер не можуть забрати до війська

Як Маліцькому вдалося повернутися додому?

Маліцький пояснив, що повістка йому прийшла 17 вересня, коли він ще чекав довідку з Пенсійного фонду для продовження відстрочки. Попередня діяла до 6 серпня.

За словами чоловіка, у Пенсійному фонді йому сказали, що зараз великий наплив документів і попросили прийти по довідку орієнтовно 15 вересня, але й тоді вона не була готова.

Тож перед тим, як піти до ТЦК, чоловік взяв від старости села альтернативну довідку про те, що він доглядає хворого батька.

У військкоматі його змусили пройти психологічний тест і згодом фактично без пояснень відправили на навчальний полігон. Телефон і паспорт у нього забрали ще на вході.

Ввечері йому ще дозволили зателефонувати, щоб повідомити старості, де ключі від хати, адже його паралізований батько лишився сам і зачинений. Староста приїжджав до ТЦК пояснити ситуацію, але його не слухали. Наступного дня Маліцького відправили на полігон.

У військовій частині були здивовані, чому чоловіка мобілізували, і поставилися до нього з розумінням.

Що кажуть про цей випадок у ТЦК?

У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що неприємний інцидент із мобілізацією чоловіка, який доглядав важкохворого батька, виник через реорганізацію органів соціального захисту.

Довідка: З 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду.

Володимир Маліцький не встиг вчасно подати документи до ТЦК, щоб підтвердити своє право на відстрочку, бо йому не видали відповідну довідку у Пенсійному фонді.

У ТЦК наголосили, що діяли відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку.

Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому,

– заявили у військкоматі.

Що відомо про мобілізацію сина важкохворого чоловіка?