Недавно Украину всколыхнула история о мобилизации сына тяжелобольного мужчины. 14 октября стало известно, что его таки уволили со службы.

Тем временем главу районного ТЦК будут судить за превышение полномочий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Что решили прокуроры относительно незаконной мобилизации?

Инцидент произошел в селе Сасов на Львовщине.

В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчину призвали на службу с нарушением требований закона. На его иждивении находился отец с I группой инвалидности. Никаких других родственников, которые могли бы ухаживать за ним, не было.

"Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", – заявили в прокуратуре.

Также началось расследование в отношении действий должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП.

На временно исполняющего обязанности руководителя составили админпротокол. Материалы направили в суд.

Детали незаконной мобилизации жителя Львовщины