Очільник ТЦК піде під суд: незаконно мобілізованого сина немічного чоловіка звільнили зі служби
- Сина важкохворого чоловіка із Львівщини звільнили від служби, оскільки його призвали з порушенням закону.
- Очільника районного ТЦК судитимуть за перевищення повноважень.
Нещодавно Україну сколихнула історія про мобілізацію сина важкохворого чоловіка. 14 жовтня стало відомо, що його таки звільнили зі служби.
Тим часом очільника районного ТЦК судитимуть за перевищення повноважень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.
Що вирішили прокурори щодо незаконної мобілізації?
Інцидент стався у селі Сасів на Львівщині.
В Офісі генпрокурора розповіли, що чоловіка призвали на службу з порушенням вимог закону. На його утриманні перебував батько з І групою інвалідністю. Жодних інших родичів, які могли б доглядати за ним, не було.
"Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки", – заявили у прокуратурі.
Також розпочалося розслідування щодо дій посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП.
На тимчасового виконувача обов'язків керівника склали адмінпротокол. Матеріали скерували до суду.
Деталі незаконної мобілізації мешканця Львівщини
- Інцидент стався у вересні. 44-річний чоловік не встиг вчасно продовжити відстрочку. Затримка виникла через реорганізацію управління соціального захисту.
- 18 вересня чоловік пішов до ТЦК, але звідти його уже не відпустили, попри наявність інших документів, які підтверджували стан його 82-річного батька.
- У військкоматі мобілізованого змусили пройти психологічний тест, а потім без жодних пояснень відправили на навчальний полігон.
- Телефон і паспорт у нього забрали ще на вході, але увечері йому ще дозволили зателефонувати старості, аби сказати, де ключі від хати, у якій залишився паралізований батько. Сам староста навіть приїжджав до ТЦК, але його там навіть не захотіли не слухати.
- Згодом мобілізованого відпустили і дали 10 днів, аби оформити відстрочку.