Нещодавно Україну сколихнула історія про мобілізацію сина важкохворого чоловіка. 14 жовтня стало відомо, що його таки звільнили зі служби.

Тим часом очільника районного ТЦК судитимуть за перевищення повноважень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

Дивіться також Як довести факт догляду за тяжкохворим: перелік необхідних доказів для відстрочки

Що вирішили прокурори щодо незаконної мобілізації?

Інцидент стався у селі Сасів на Львівщині.

В Офісі генпрокурора розповіли, що чоловіка призвали на службу з порушенням вимог закону. На його утриманні перебував батько з І групою інвалідністю. Жодних інших родичів, які могли б доглядати за ним, не було.

"Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки", – заявили у прокуратурі.

Також розпочалося розслідування щодо дій посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП.

На тимчасового виконувача обов'язків керівника склали адмінпротокол. Матеріали скерували до суду.

Деталі незаконної мобілізації мешканця Львівщини