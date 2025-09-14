В Украине мобилизованные не могут участвовать в боевых действиях без надлежащей военной подготовки. За надлежащую подготовку отвечает командир лично перед государством.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Устав внутренней службы ВСУ.

Кого не могут отправлять на фронт?

Согласно статье 58, командир несет личную ответственность перед государством за мобилизационную готовность и подготовку военных. Он также несет ответственность за:

За боевую и мобилизационную готовность вверенной ему воинской части, корабля (подразделения);

за обеспечение охраны государственной тайны;

за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние,

сохранение жизни и укрепление здоровья личного состава;

за внутренний порядок, состояние и сохранность вооружения, боеприпасов, боевой и другой техники, горючего и материальных средств;

за всестороннее обеспечение воинской части, корабля (подразделения);

за соблюдение принципов социальной справедливости.

Отдельная норма закреплена в статье 59. Там говорится, что отправлять мобилизованных без надлежащей подготовки или боевого опыта в бой запрещено.

Все мобилизованные должны пройти курс БЗВП в учебных центрах перед выполнением боевых задач.

Что известно о БОВП?