Человеческой тупости нет предела, – Буданов высказался об избиении ТЦК и раскритиковал уклонистов
- Буданов раскритиковал военнообязанных, которые избегают службы, и отметил, что это создает серьезные проблемы с мобилизацией.
- Он призвал выполнять свой долг, указывая на моральные последствия уклонения и возможные вопросы от ветеранов после войны.
Глава ГУР заявил о серьезных проблемах с мобилизацией в украинском обществе. Он раскритиковал военнообязанных, которые избегают службы в армии.
Об этом руководитель ОП заявил в совместном интервью корреспондентам Укринформа и Новини.LIVE.
Почему Буданов раскритиковал "уклонистов"?
Буданов отметил, что сейчас в обществе есть определенные противоречия между стремлением к победе и нежеланием служить в армии. Он предостерег, что после возвращения ветеранов с войны возникнут непростые вопросы к тем, кто уклонялся от выполнения своего долга во время военного положения.
У нас страшная проблема в обществе. У нас герой – тот, кто воюет, и у нас так же герой, который записывает видосики "Как я, извините, послал на три буквы ТЦК",
– подчеркнул генерал.
В то же время Буданов прокомментировал случаи избиения военнослужащих ТЦК, мол, человеческой тупости нет предела и никогда не будет. Кроме того, он отметил, что в обществе существуют реальные ментальные проблемы.
"Потому что, с одной стороны все говорят, что надо воевать до победы. И, с другой стороны, все бегут от мобилизации. И это все происходит одновременно. Это огромная проблема", – отметил глава ОП.
По его словам, никакие личные оправдания уклонения от мобилизации не меняют реальности – военных на передовой нужно заменять. Бойцы, которые находятся на фронте, говорит, этого не понимают и ожидают ротации.
Отдельно он обратил внимание на риски, которые будут возникать после завершения войны, когда военные вернутся домой и начнут "задавать вопросы лично своим соседям, которые никуда не ушли".
Буданов призвал военнообязанных "не бояться выполнить свой долг", ведь не всех мобилизованных отправляют в штурм. По словам руководителя ОП, варианты службы есть разные – от штатной работы до боевых подразделений – а вот уклонение от долга влечет за собой последствия в моральном измерении.
Но просто быть уклонистом и с позором потом жить и думать, что же ты будешь говорить своему соседу. Что ты будешь говорить официально – это такое, у нас люди этого мало боятся. Но что ты скажешь своим детям, своему соседу, который вернется и просто будет говорить, ну ты, кто ты? Кто ты после этого?,
– резюмировал Буданов.
Какие изменения в мобилизации ожидаются?
В Минобороны приняли важное решение – военные в возрасте от 18 до 25 лет, которые служили в армии по контракту, будут иметь 12-месячную отсрочку от призыва после увольнения. Правительство уже утвердило механизм получения такой отсрочки.
В Украине могут реформировать ТЦК и вместо территориального центра комплектования появится Офис комплектования или Офис призыва. Вероятно, обновленные ТЦК будут иметь распределение по функциям.
Также обсуждается возможность привлечения и передачи части функций ТЦК правоохранителям Нацполиции.