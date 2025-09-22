Укр Рус
24 Канал Новости Украины Как изменится мобилизация после создания Единого государственного реестра военнообязанных
22 сентября, 17:56
3

Как изменится мобилизация после создания Единого государственного реестра военнообязанных

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Закон №3632-ІХ предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных в Украине до конца 2025 года, интегрированного с другими государственными базами.
  • Новый реестр позволит точнее определять, кто подлежит мобилизации, уменьшить случайные вызовы и предусматривает штрафы за уклонение от обновления учетных данных.

В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ. Он предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных, который должен заработать до конца 2025 года.

Юристы объяснили, как изменится мобилизация в Украине после вступления в силу этого закона. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на объяснение на информационно-правовом портале "Советы юриста".

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Что специалисты говорят о новом законе?

Юристы объяснили, что одним из ключевых нововведений является интеграция этого реестра с другими государственными базами, в частности:

  • Государственным реестром актов гражданского состояния;
  • реестром Государственной миграционной службы;
  • базой Министерства внутренних дел;
  • налоговой информацией;
  • базами Пенсионного фонда.

Это позволит ТЦК и СП получать следующую информацию:

  • где проживает лицо фактически;
  • наличие отсрочки;
  • проверять, выезжал ли человек за границу;
  • дублирование данных.

В Генштабе заверили, что обновление учета – это не "охота на уклонистов", а попытка навести порядок в военной системе. "Благодаря новому реестру мы будем знать точнее, кто подлежит мобилизации, а кто - нет. Это позволит сделать процесс более справедливым", – говорит спикер.

В Минобороны заверили: если человек уклоняется от обновления учетных данных - к нему могут быть применены штрафы или даже административное производство.

Специалисты отметили, что в ближайшее время изменится:

  • автоматический доступ к актуальным данным;
  • адресность и обоснованность;
  • уменьшится количество случайных вызовов людей, которые не подлежат мобилизации.

В то же время уже изменилось: обязательство обновить данные, подавать информацию о работниках работодателям, а также штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

Последние новости о мобилизации: что известно?

  • Юристы отметили, что сейчас мобилизация в возрасте от 18 до 24 лет не проводится, однако есть возможность заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.

  • В эфире 24 Канала рекрутер 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Виталий Лысенко отметил, что программа "контракт 18 – 24" для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет способствует усилению украинских подразделений на фронте и улучшает мотивацию армии.

  • К слову, в приложении Резерв+ запускают бета-тест отсрочек от мобилизации для родителей детей с инвалидностью любого возраста.