В Україні набув чинності закон №3632-ІХ. Він передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.

Юристи пояснили, як зміниться мобілізація в Україні після набуття чинності цього закону. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на пояснення на інформаційно-правовому порталі "Поради юриста".

Що фахівці кажуть про новий закон?

Юристи пояснили, що одним із ключових нововведень є інтеграція цього реєстру з іншими державними базами, зокрема:

Державним реєстром актів цивільного стану;

реєстром Державної міграційної служби;

базою Міністерства внутрішніх справ;

податковою інформацією;

базами Пенсійного фонду.

Це дозволить ТЦК та СП отримувати таку інформацію:

де проживає особа фактично;

наявність відстрочки;

перевіряти, чи виїжджала людина за кордон;

дублювання даних.

У Генштабі запевнили, що оновлення обліку – це не "полювання на ухилянтів", а намагання навести лад у військовій системі. "Завдяки новому реєстру ми знатимемо точніше, хто підлягає мобілізації, а хто — ні. Це дозволить зробити процес більш справедливим", – каже речник.

У Міноборони запевнили: якщо людина ухиляється від оновлення облікових даних — до неї можуть бути застосовані штрафи або навіть адміністративне провадження.

Фахівці наголосили, що найближчим часом зміниться:

автоматичний доступ до актуальних даних;

адресність та обґрунтованість;

зменшиться кількість випадкових викликів людей, які не підлягають мобілізації.

Водночас уже змінилося: зобов’язання оновити дані, подавати інформацію про працівників роботодавцям, а також штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

Останні новини про мобілізацію: що відомо?