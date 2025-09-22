Як зміниться мобілізація після створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних
- Закон №3632-ІХ передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних в Україні до кінця 2025 року, інтегрованого з іншими державними базами.
- Новий реєстр дозволить точніше визначати, хто підлягає мобілізації, зменшити випадкові виклики та передбачає штрафи за ухилення від оновлення облікових даних.
В Україні набув чинності закон №3632-ІХ. Він передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.
Юристи пояснили, як зміниться мобілізація в Україні після набуття чинності цього закону. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на пояснення на інформаційно-правовому порталі "Поради юриста".
Що фахівці кажуть про новий закон?
Юристи пояснили, що одним із ключових нововведень є інтеграція цього реєстру з іншими державними базами, зокрема:
- Державним реєстром актів цивільного стану;
- реєстром Державної міграційної служби;
- базою Міністерства внутрішніх справ;
- податковою інформацією;
- базами Пенсійного фонду.
Це дозволить ТЦК та СП отримувати таку інформацію:
- де проживає особа фактично;
- наявність відстрочки;
- перевіряти, чи виїжджала людина за кордон;
- дублювання даних.
У Генштабі запевнили, що оновлення обліку – це не "полювання на ухилянтів", а намагання навести лад у військовій системі. "Завдяки новому реєстру ми знатимемо точніше, хто підлягає мобілізації, а хто — ні. Це дозволить зробити процес більш справедливим", – каже речник.
У Міноборони запевнили: якщо людина ухиляється від оновлення облікових даних — до неї можуть бути застосовані штрафи або навіть адміністративне провадження.
Фахівці наголосили, що найближчим часом зміниться:
- автоматичний доступ до актуальних даних;
- адресність та обґрунтованість;
- зменшиться кількість випадкових викликів людей, які не підлягають мобілізації.
Водночас уже змінилося: зобов’язання оновити дані, подавати інформацію про працівників роботодавцям, а також штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.
Останні новини про мобілізацію: що відомо?
Юристи зазначили, що наразі мобілізація у віці від 18 до 24 років не проводиться, проте є можливість укласти контракт зі Збройними Силами України.
В ефірі 24 Каналу рекрутер 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Віталій Лисенко зауважив, що програма "контракт 18 – 24" для молоді віком від 18 до 24 років сприяє підсиленню українських підрозділів на фронті та покращує мотивацію армії.
До слова, у застосунку Резерв+ запускають бета-тест відстрочок від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю будь-якого віку.