Новини України Як зміниться мобілізація після створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних
22 вересня, 17:56
Як зміниться мобілізація після створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Закон №3632-ІХ передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних в Україні до кінця 2025 року, інтегрованого з іншими державними базами.
  • Новий реєстр дозволить точніше визначати, хто підлягає мобілізації, зменшити випадкові виклики та передбачає штрафи за ухилення від оновлення облікових даних.

В Україні набув чинності закон №3632-ІХ. Він передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.

Юристи пояснили, як зміниться мобілізація в Україні після набуття чинності цього закону. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на пояснення на інформаційно-правовому порталі "Поради юриста".

Що фахівці кажуть про новий закон?

Юристи пояснили, що одним із ключових нововведень є інтеграція цього реєстру з іншими державними базами, зокрема:

  • Державним реєстром актів цивільного стану;
  • реєстром Державної міграційної служби;
  • базою Міністерства внутрішніх справ;
  • податковою інформацією;
  • базами Пенсійного фонду.

Це дозволить ТЦК та СП отримувати таку інформацію:

  • де проживає особа фактично;
  • наявність відстрочки;
  • перевіряти, чи виїжджала людина за кордон;
  • дублювання даних.

У Генштабі запевнили, що оновлення обліку – це не "полювання на ухилянтів", а намагання навести лад у військовій системі. "Завдяки новому реєстру ми знатимемо точніше, хто підлягає мобілізації, а хто — ні. Це дозволить зробити процес більш справедливим", – каже речник.

У Міноборони запевнили: якщо людина ухиляється від оновлення облікових даних — до неї можуть бути застосовані штрафи або навіть адміністративне провадження.

Фахівці наголосили, що найближчим часом зміниться:

  • автоматичний доступ до актуальних даних;
  • адресність та обґрунтованість;
  • зменшиться кількість випадкових викликів людей, які не підлягають мобілізації.

Водночас уже змінилося: зобов’язання оновити дані, подавати інформацію про працівників роботодавцям, а також штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

Останні новини про мобілізацію: що відомо?

  • Юристи зазначили, що наразі мобілізація у віці від 18 до 24 років не проводиться, проте є можливість укласти контракт зі Збройними Силами України.

  • В ефірі 24 Каналу рекрутер 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Віталій Лисенко зауважив, що програма "контракт 18 – 24" для молоді віком від 18 до 24 років сприяє підсиленню українських підрозділів на фронті та покращує мотивацію армії.

  • До слова, у застосунку Резерв+ запускають бета-тест відстрочок від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю будь-якого віку.