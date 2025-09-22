Юристы объяснили, как изменится мобилизация в Украине после вступления в силу этого закона. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на объяснение на информационно-правовом портале "Советы юриста".

Что специалисты говорят о новом законе?

Юристы объяснили, что одним из ключевых нововведений является интеграция этого реестра с другими государственными базами, в частности:

Государственным реестром актов гражданского состояния;

реестром Государственной миграционной службы;

базой Министерства внутренних дел;

налоговой информацией;

базами Пенсионного фонда.

Это позволит ТЦК и СП получать следующую информацию:

где проживает лицо фактически;

наличие отсрочки;

проверять, выезжал ли человек за границу;

дублирование данных.

В Генштабе заверили, что обновление учета – это не "охота на уклонистов", а попытка навести порядок в военной системе. "Благодаря новому реестру мы будем знать точнее, кто подлежит мобилизации, а кто - нет. Это позволит сделать процесс более справедливым", – говорит спикер.

В Минобороны заверили: если человек уклоняется от обновления учетных данных - к нему могут быть применены штрафы или даже административное производство.

Специалисты отметили, что в ближайшее время изменится:

автоматический доступ к актуальным данным;

адресность и обоснованность;

уменьшится количество случайных вызовов людей, которые не подлежат мобилизации.

В то же время уже изменилось: обязательство обновить данные, подавать информацию о работниках работодателям, а также штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

