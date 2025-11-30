Укр Рус
30 ноября, 08:30
Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку в декабре

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • С декабря 2025 года часть военнообязанных может потерять отсрочку из-за отсутствия законных оснований или окончания срока действия документов.
  • С 4 декабря критически важные предприятия могут бронировать работников на 45 дней даже при нарушении воинского учета, что дает время для исправления документов.

В Украине продлено военное положение и мобилизация до февраля 2026 года. Часть мужчин уже в декабре может потерять действующую отсрочку.

О каких категориях мужчин говорится, рассказывает 24 Канал.

Кто может потерять отсрочку с 1 декабря?

В декабре 2025 года некоторые военнообязанные могут остаться без отсрочки от мобилизации по нескольким причинам. Говорится прежде всего о тех, у кого исчезли законные основания для ее предоставления или истек срок действия соответствующих документов.

В таких случаях человек автоматически теряет право на сохранение отсрочки:

  • если отец троих детей имеет значительную задолженность по алиментам;
  • если подопечный лица выздоровел или умер;
  • если дети отца-одиночки уже достигли совершеннолетия.

В то же время с 4 декабря вступает в силу закон, который позволяет критически важным предприятиям бронировать работников даже тогда, когда они нарушили правила воинского учета. Это бронирование будет действовать до 45 дней – в течение этого времени сотрудник должен исправить все нарушения и обновить свои документы.

О каких еще изменениях в мобилизации известно?

  • С 1 декабря люди с инвалидностью могут мобилизоваться, однако только если сами изъявят такое желание. Мужчины смогут заключить контракт при условии отсутствия серьезных медицинских противопоказаний.

  • В декабре могут мобилизовать человека с инвалидностью, если он не оформил отсрочку.

  • Прежде всего в декабре будут мобилизовать мужчин 25 – 60 лет, которые не имеют опыта службы, признаны годными по состоянию здоровья и не имеют отсрочки.