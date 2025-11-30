Укр Рус
30 листопада, 08:30
Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку в грудні

Діана Подзігун
Основні тези
  • З грудня 2025 року частина військовозобов'язаних може втратити відстрочку через відсутність законних підстав або закінчення терміну дії документів.
  • З 4 грудня критично важливі підприємства можуть бронювати працівників на 45 днів навіть при порушенні військового обліку, що дає час для виправлення документів.

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію до лютого 2026 року. Частина чоловіків уже в грудні може втратити чинну відстрочку.

Про які категорії чоловіків мовиться, розповідає 24 Канал.

Хто може втратити відстрочку з 1 грудня? 

В грудні 2025 року деякі військовозобов'язані можуть залишитись без відстрочки від мобілізації через декілька причин. Мовиться насамперед про тих, у кого зникли законні підстави для її надання або минув термін дії відповідних документів. 

У таких випадках чоловік автоматично втрачає право на збереження відстрочки:

  • якщо батько трьох дітей має значну заборгованість по аліментах;
  • якщо підопічний особи одужав чи помер;
  • якщо діти батька-одинака вже досягли повноліття.

Водночас з 4 грудня набуває чинності закон, який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати працівників навіть тоді, коли вони порушили правила військового обліку. Це бронювання діятиме до 45 днів – протягом цього часу співробітник має виправити всі порушення та оновити свої документи.

Про які ще зміни в мобілізації відомо?

  • З 1 грудня люди з інвалідністю можуть мобілізуватись, однак лише якщо самі виявлять таке бажання. Чоловіки зможуть укласти контракт за умови відсутності серйозних медичних протипоказань.

  • У грудні можуть мобілізувати людину з інвалідністю, якщо вона не оформила відстрочку.

  • Насамперед у грудні мобілізовуватимуть чоловіків 25 – 60 років, які не мають досвіду служби, визнані придатними за станом здоров'я та не мають відстрочки.