Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку в грудні

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію до лютого 2026 року. Частина чоловіків уже в грудні може втратити чинну відстрочку.

Хто може втратити відстрочку з 1 грудня?

В грудні 2025 року деякі військовозобов'язані можуть залишитись без відстрочки від мобілізації через декілька причин. Мовиться насамперед про тих, у кого зникли законні підстави для її надання або минув термін дії відповідних документів.

У таких випадках чоловік автоматично втрачає право на збереження відстрочки:

якщо батько трьох дітей має значну заборгованість по аліментах;

якщо підопічний особи одужав чи помер;

якщо діти батька-одинака вже досягли повноліття.

Водночас з 4 грудня набуває чинності закон, який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати працівників навіть тоді, коли вони порушили правила військового обліку. Це бронювання діятиме до 45 днів – протягом цього часу співробітник має виправити всі порушення та оновити свої документи.

Про які ще зміни в мобілізації відомо?