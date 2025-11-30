Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку в грудні
- З грудня 2025 року частина військовозобов'язаних може втратити відстрочку через відсутність законних підстав або закінчення терміну дії документів.
- З 4 грудня критично важливі підприємства можуть бронювати працівників на 45 днів навіть при порушенні військового обліку, що дає час для виправлення документів.
В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію до лютого 2026 року. Частина чоловіків уже в грудні може втратити чинну відстрочку.
Про які категорії чоловіків мовиться, розповідає 24 Канал.
Хто може втратити відстрочку з 1 грудня?
В грудні 2025 року деякі військовозобов'язані можуть залишитись без відстрочки від мобілізації через декілька причин. Мовиться насамперед про тих, у кого зникли законні підстави для її надання або минув термін дії відповідних документів.
У таких випадках чоловік автоматично втрачає право на збереження відстрочки:
- якщо батько трьох дітей має значну заборгованість по аліментах;
- якщо підопічний особи одужав чи помер;
- якщо діти батька-одинака вже досягли повноліття.
Водночас з 4 грудня набуває чинності закон, який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати працівників навіть тоді, коли вони порушили правила військового обліку. Це бронювання діятиме до 45 днів – протягом цього часу співробітник має виправити всі порушення та оновити свої документи.
Про які ще зміни в мобілізації відомо?
З 1 грудня люди з інвалідністю можуть мобілізуватись, однак лише якщо самі виявлять таке бажання. Чоловіки зможуть укласти контракт за умови відсутності серйозних медичних протипоказань.
У грудні можуть мобілізувати людину з інвалідністю, якщо вона не оформила відстрочку.
Насамперед у грудні мобілізовуватимуть чоловіків 25 – 60 років, які не мають досвіду служби, визнані придатними за станом здоров'я та не мають відстрочки.