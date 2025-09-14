Укр Рус
14 сентября, 07:59
Юристы объяснили, когда повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Повестки, отправленные заказным письмом с пометкой "Повестка ТЦК", передают лично в руки, или оставляют уведомление о заборе на почте.
  • Если в течение трех рабочих дней адресат не пришел за письмом, он возвращается в ТЦК, и даже неврученная повестка может быть юридически врученной.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В частности, в нашей стране уточнили правила вручения повесток, которые направляются по почте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Как происходит вручение повестки по почте?

По словам специалистов, повестки, присланные заказным письмом с пометкой "Повестка ТЦК", передают лично в руки адресату. Если адресата нет дома, работник почты звонит на указанный номер телефона, чтобы сообщить о письме; или оставляет сообщение в почтовом ящике о том, что нужно забрать повестку на почте.

Если в течение трех рабочих дней после сообщения адресат не пришел за письмом, почтовый работник делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу",
– написали юристы.

Они добавили, что в таком случае письмо возвращается в ТЦК и СП на следующий рабочий день.

В целом заказное письмо с повесткой хранится в отделении до 7 дней. В то же время если его не забрали за это время, он также возвращается обратно.

Юристы отметили, что новые правила четко определяют порядок действий для военнообязанных:

  • Проверяйте почту и звоните в отделение, если получили сообщение о письме с ТЦК.
  • Игнорирование письма не освобождает от обязанностей, ведь даже неврученная физически повестка может иметь юридические последствия и будет считаться юридически врученной.

"Проще говоря: получили сообщение – действуйте сразу, чтобы избежать проблем", – резюмировали специалисты.

